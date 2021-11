Friedbergs sechste Partnerstadt heißt Zafi und liegt in Togo

Plus Zu der 25.000-Einwohner-Stadt Zafi im westafrikanischen Togo hat Friedberg bereits Verbindungen. Aber auch die traditionsreichen Kontakte mit Ndanda werden aufgewertet.

Fünf Städtepartnerschaften unterhält Friedberg bereits: mit Völs in Südtirol, Friedberg in der Steiermark, Chippenham in England, Bressuire in Frankreich und La Crosse in den USA. Bald könnte noch eine sechste dazu kommen. Der Kulturausschuss des Stadtrats hat dafür nach kontroverser Debatte die Weichen gestellt.