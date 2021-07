Friedberg-Stätzling

vor 44 Min.

Spülmaschine fängt Feuer: Hoher Schaden bei Brand in Stätzling

In Stätzling fängt am Dienstagabend eine Spülmaschine an zu brennen. Die Bewohner reagieren schnell, dennoch ist der Schaden hoch. Was hat den Brand ausgelöst?

Von Marlene Volkmann

Ein Geschirrspüler hat am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr in Stätzling Feuer gefangen. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Weil es so stark rauchte, bemerkten die Bewohner des Hauses in der Wiesenstraße das Feuer rechtzeitig und konnten sich in Sicherheit bringen. Deshalb wurde niemand verletzt. Brand in Stätzling: Was war die Ursache? Die Feuerwehren aus Wulfertshausen, Stätzling und Friedberg haben das Feuer gelöscht. Laut Polizei wird davon ausgegangen, dass die Spülmaschine einen technischen Defekt hatte. Dieser soll den Brand ausgelöst haben. Das Feuer griff auch auf den Unterbau der Spülmaschine über. Brandursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt an der Spülmaschine. Foto: Lödel, FF Stätzling Weil die Feuerwehr Stätzling schon etwa eine Minute nach der Alarmierung vor Ort war, konnte das Feuer aber auf einen Raum begrenzt werden. Die Küche wurde von den Feuerwehrleuten demontiert, die Bewohner konnten ihr Haus aber schon wieder beziehen. Die Nacht hätten sie trotzdem bei Freunden oder Bekannten verbracht, sagt Jürgen Mair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stätzling. (AZ)

