Unfall auf schneeglatter Straße in Friedberg

Beim Zusammenstoß zwischen Friedberg und Wulfertshausen werden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Freitag in Friedberg verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters gegen 9.50 Uhr von Friedberg in Richtung Wulfertshausen unterwegs und geriet aufgrund von Schneeglätte mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, dessen 56-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Auch der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Verletzte kommen ins Krankenhaus Friedberg

Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus Friedberg eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro. Die Pkw wurden durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. (AZ)