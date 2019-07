Friedberg hat viel zu wenig Kita-Plätze

Plus Für das neue Kindergartenjahr erhielten 145 Eltern eine Absage. Die Stadt bietet darum eine Interimslösung in Pavillons, plant aber auch An- und Neubauten.

145 Eltern bekommen trotz Rechtsanspruchs für ihre Sprösslinge in Friedberg heuer keinen Kindergartenplatz. Dies berichtete Finanzreferent Wolfgang Schuß in der jüngsten Sitzung des Stadtrats und stellte auch gleich ein Maßnahmenpaket vor, wie diesem Mangel begegnet werden soll.

Bereits vom Herbst an ist eine Interimslösung mit Pavillons vorgesehen, doch auch An- und Neubauten sind nötig, um genügend Betreuungsplätze anbieten zu können. Binnen zwei Jahren müssen voraussichtlich fünf neue Gruppen geschaffen werden.

Einschulungskorridor bereitet Friedberg Probleme

Mit dem neuen zentralen Anmeldesystem hat die Stadt nun einen guten Überblick über den aktuellen Bedarf. Für Unsicherheit sorgt allerdings der sogenannte Einschulungskorridor, in dem Eltern frei entscheiden können, ob ihr Kind noch in einer Kindertagesstätte betreut wird oder bereits in die Schule geht. 40 Mädchen und Buben sind in Friedberg nicht in die Schule gewechselt und brauchen weiterhin einen Kita-Platz, berichtete Bürgermeister Roland Eichmann (SPD), der Kritik an dieser von der bayerischen Staatsregierung beschlossenen Wahlfreiheit übte.

Insgesamt fehlen 145 Plätze im gesamten Stadtgebiet, die meisten davon in der Kernstadt. Aber auch die meisten anderen Einrichtungen mit Ausnahme des Kinderhorts Derching, des Kindergartens Rinnenthal sowie der Schatzkiste und des Kindergartens Stätzling mussten Absagen erteilen. 28 Kinder bekommen allerdings im Laufe des Jahres einen Platz als Nachrücker, bei 46 weiteren besteht kein dringender Bedarf, ihre Eltern wollen Anfang 2020 einen neuen Antrag auf einen Betreuungsplatz stellen.

Friedberg bietet Eltern eine Interimslösung

Unter dem Strich bleiben damit 71 Kinder übrig, die dringend ab Herbst einen Platz benötigen und deren Eltern auch bereit sind, die Unterbringung in einer Interimslösung zu akzeptieren. Einstimmig beschloss der Stadtrat darum folgendes Maßnahmenpaket.

Aktuell übernimmt die Stadt die Mietkosten von monatlich 6300 Euro netto für die Pavillons an der Pater-Franz-Reinisch-Straße, in denen eine Kindergartengruppe und zwei Krippengruppen für insgesamt 55 Mädchen und Buben eingerichtet werden kann. Die Stadt bezahlt für die Ausstattung der Pavillons und zahlt dem Kinderheimverein als Träger die üblichen Zuschüsse. Ebenfalls an der Pater-Franz-Reinisch-Straße werden eine oder mehrere Tagespflegegruppen eingerichtet.

Kurzfristig wird der Kindergarten Maria Alber in Friedberg-West um eine Kindergarten- und eine Krippengruppe erweitert. Die Stadt übernimmt die Kosten für Bau und Ausstattung zu 100 Prozent und zahlt dem Kinderheimverein auch die üblichen Zuschüsse zu den Betriebskosten. Die zusätzlichen Plätze sollen ab Herbst 2021 zur Verfügung stehen.

Mittelfristig ist ein komplett neuer dreigruppiger Kindergarten im Bereich der Kernstadt notwendig. Als Standorte sollen die Flächen südlich des bestehenden Kindergartens St. Angela am Heimatshauser Weg und westlich der Grundschule in Friedberg-Süd geprüft werden. Angestrebt ist, die neue Einrichtung bis zum Kindergartenjahr 2021/22 in Betrieb nehmen zu können.

Friedberg nimmt richtig viel Geld in die Hand

„Wir reden hier über richtig viel Geld“, sagte Finanzreferent Schuß; denn die staatlichen Zuschüsse decken nur einen geringen Teil der Kosten ab und auch die Betriebsträger sind kaum mehr in der Lage, ihren Eigenanteil zu leisten. Das zeigt sich beim aktuellen Projekt, dem Neubau des Kinderhauses Rinnenthal. Von den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro einschließlich Grunderwerbmuss die Stadt nahezu 1,7 Millionen Euro selbst tragen.

„Es ist uns das Geld wert“, sagte CSU-Fraktionschef Thomas Kleist. „Wir müssen die Gesetze vollziehen, ob wir sie als sinnvoll ansehen oder nicht“, sagte sein Kollege von der SPD, Roland Fuchs: „Es bleibt uns nichts anderes übrig.“ Claudia Eser-Schuberth (Grüne) kritisierte, die Stadt sei bei der Kinderbetreuung in den letzten Jahren immer auf Kante genäht gewesen. Sie erinnerte an das Neubaugebiet an der Afrastraße und fragte: „Wo sollen diese Kinder hin?“ Ein neuer Kindergarten müsse innerhalb von zwei Jahren stehen, forderte sie.

