Geburtshilfe ist wichtig für den Landkreis

Am Krankenhaus Friedberg wurde wieder ein Baby geboren. Das Thema bewegt viele Menschen - und ist wichtig für den ganzen Landkreis.

In Aichach ist jetzt die Bilderausstellung „Der letzte Aichacher“ zu sehen. Sie rückt das Thema Geburtenstation in den Mittelpunkt. In Aichach Geborene konnten sich fotografieren lassen und so ihre persönliche Unterstützung für die Rettung der Geburtshilfe beweisen. Wenige Stunden vor der Vernissage erzählte eine Mutter, wie froh sie ist, dass ihr Sohn in Friedberg auf die Welt kommen konnte – so wie seine große Schwester und so wie auch die Mutter selber, die in Dasing lebt.

Die beiden Episoden zeigen, wie wichtige den Menschen eine Geburtenstation im Landkreis Aichach-Friedberg ist. Dabei geht es nicht nur um rationale Gründe – etwa dass die Versorgungslage in der gesamten Region immer schwieriger wird oder dass es praktisch für Familien ist, wenn das Baby in der Nähe zur Welt kommt. Die Geburtshilfe ist für viele Menschen eine höchst emotionale Angelegenheit. Sie ist ein wichtiger Faktor der Identifikation.

Die Schließung der Station in Mering war für viele ein Schlag

Das war auch erkennbar, als damals die Station in Mering schließen musste. Für viele Meringer war das ein echter Schlag. Gut, dass es jetzt in Friedberg – und hoffentlich auch irgendwann in Aichach – weitergeht.

