06:01 Uhr

Gymnasium Friedberg macht sich fit für die digitale Zukunft

Das Gymnasium Friedberg will einen eigenen Weg in die digitale Zukunft beschreiten. Doch möglicherweise wird ihm der verbaut.

Plus Das Friedberger Gymnasium setzt auf eine Lernplattform, die echte Kommunikation zulässt und rund läuft. Die Erfahrungen sind gut, doch es könnte bald anders kommen.

Von Thomas Goßner

Morgens um 8 Uhr, Unterrichtsbeginn. Der Lehrer schaut in die Runde und prüft, ob alle Schüler anwesend sind - allerdings nicht im Klassenzimmer, sondern auf dem Bildschirm. Denn Schule in Zeiten von Corona, das bedeutet am Friedberger Gymnasium digitales Lernen mit Videokonferenzen und virtuellem Austausch. Um dies zu ermöglichen, beschreiten Schulleiterin Ute Multrus und ihr Team gemeinsam mit dem Elternbeirat einen eigenen Weg. Nun fürchten sie, dass ihnen dieser verbaut werden könnte.

Während das bayerische Kultusministerium beim Distanzunterricht auf die pannenanfällige Plattform Mebis setzt, hat sich das Friedberger Gymnasium schon im ersten Lockdown eine Alternative gesucht. Denn für Multrus war zu diesem Zeitpunkt längst klar: "Wir müssen uns digital besser aufstellen." Sie erreichten mit Unterstützung von Landrat Klaus Metzger, dass die Schule ein Lizenz für Microsoft Office 365 mit Teams erhielt. Jeder Schüler, alle Eltern und Lehrer konnte sich ein komplettes Paket an Anwendungen herunterladen, die - anders als Mebis - eine echte Kommunikation zulassen.

Eine Plattform zum gemeinsamen Lernen für Friedberger Schüler

Durch die Chatfunktionen von Teams und die Einrichtung schulischer E-Mail-Adressen für alle Beteiligten ist auch über die Videokonferenzen hinaus ein Austausch möglich. Selbst zum gemeinsamen Lernen können sich die Kinder und Jugendlichen hier verabreden. Auch die Wahl des Elternbeirats wurde bereits digital abgehalten - und statt der üblichen zehn Prozent gab es eine Wahlbeteiligung von 30 Prozent.

Hans-Peter Warnberger, der Vorsitzende des Elternbeirats, schwärmt darum vom positiven Zusammenhalt, den es auch im Lockdown am Friedberger Gymnasium gibt. "Wir haben ein vergleichsweise gute Stimmung trotz aller Schwierigkeiten", sagt Warnberger. In anderen Schulen, wo man mit Mebis arbeitet, fällt die Bilanz jedoch anders aus: Noch Monate nach dem Start des neuen Schuljahres war die Plattform oft nicht erreichbar.

Für Schulleiterin Ute Multrus war schon lange klar, dass sich das Gymnasium digital besser aufstellen muss. Bild: Ute Krogull

Umso besorgter sind Schulleitung und Elternbeirat darum über die Pläne des bayerischen Datenschutzbeauftragten Thomas Petri. Er sieht bei der Nutzung von Microsoft Teams die Gefahr, dass personenbezogene Daten in die USA übermittelt werden könnten. Petri verweist unter anderem auf den sogenannten Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, wonach bei Unternehmen,die bestimmte Datenschutzgarantien geben, ein angemessenes Maß an Datenschutz unterstellt werden könne. Dieser Angemessenheitsbeschluss sei aber vom Europäischen Gerichtshof für nichtig erklärt worden. Nach dem Urteil reichen auch die Standardklauseln für den Datenschutz nicht aus, um den Transfer in die USA zu legitimieren.

Der Elternbeirat des Gymnasiums Friedberg wendet sich an den Abgeordneten Peter Tomaschko

Der einzige Weg, den Datentransfer gesetzeskonform zu ermöglichen, sei eine ausdrückliche Einwilligung der Schulkinder bzw. deren Erziehungsberechtigten. Dies setze aber voraus, dass die Einwilligung freiwillig geschehe und eine Verweigerung keine Nachteile nach sich ziehe, so die Auskunft des Datenschutzbeauftragten an den CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, an den sich der Elternbeirat mit der Bitte um Unterstützung gewandt hat.

Für Peter Vogel sind solche Einlassungen des Datenschutzbeauftragten "Fake News". Der emeritierte Professor der TU München betreibt die Firma DrVis Software GmbH, die nach eigenen Angaben im Aufrag von Bildungseinrichtungen Office-365-Instanzen konfiguriert, administriert und betreibt - unter strenger Beachtung der Datenschutzgrundverordnung, wie es auf der Homepage heißt. Petri solle doch einmal sagen, welche Daten angeblich in die USA übertragen würden.

Müssen die Friedberger Gymnasiasten wieder zu den digitalen Angeboten des Freistaats zurückkehren? Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)





Dennoch droht nun die Gefahr, dass die Lizenzen Ende April auslaufen. Schulleiterin Ute Multrus hat sich darum im Dezember an Ministerpräsident Markus Söder gewandt. Die Staatskanzlei teilte ihr vor Kurzem mit, dass derzeit die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern mit der Firma Microsoft Gespräche zu aktuellen Themen rund um das Office-Paket führten. Nach Abschluss der Gespräche müsse die Sachlage neu geprüft und bewertet werden. "Dabei wird auch berücksichtigt werden, dass sich MS-Teams bereits an zahlreichen Schulen entwickelt hat", heißt es in dem Antwortschreiben.

Die Staatskanzlei verweist aber auch darauf, dass das Kultusministerium eine Ausschreibung für eine cloudbasierte und datenschutzkonforme Software für Videokonferenzen durchgeführt habe. Dieses Tool werden noch im laufenden Schuljahr allen bayerischen Schulen als Ergänzung zu den bewährten Systemen zur Verfügung stehen.

Friedberger Gymnasium: Kein Vertrauen in die Lernplattform Mebis

Eine Aussicht, die Schulleitung und Elternbeirat wenig begeistert. "Das Vertrauen in Mebis ist verloren und das Warten auf eine Bayerncloud-Lösung erübrigt sich", stellt Ute Multrus fest: "Wir wollen auch kein neues Videokonferenzsystem vom Kultusministerium. Wir haben dank des Microsoft-Gesamtpakets alles, was die Schule in diesen Zeiten braucht und sind datenschutzrechtlich durch die Nutzervereinbarung mit den Eltern abgesichert." Auch für Hans-Peter Warnberger steht fest: "Teams ist Weltstandard. Wenn das hier gelernt wird, dann ist das mehr Bildung als wenn man den 30-jährigen Krieg in allen Details diskutiert."

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen