Das sagen die Fraktionen in Kissing zu den Amazon-Plänen

Der Versandriese Amazon findet in Kissing keine Zustimmung für sein Verteilzentrum. Was dahinter steckt.

Der Versandriese Amazon möchte in Kissing einen Standort errichten. Im Bauausschuss sind die Pläne nicht auf Zustimmung gestoßen. Das Verteilzentrum soll auf einem 24.000 Quadratmeter großen Grundstück auf dem ehemaligen O&K-Gelände errichtet werden. Die Gemeinde hat aber schon länger vor, das Areal im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) mit externen Experten weiterzuentwicklen. In den einzelnen Fraktionen herrscht in diesem Punkt Einigkeit. Im Hinblick auf die Herangehensweise gibt es aber unterschiedliche Meinungen.

Auf die Frage, ob das Grundstück für ein Amazon-Verteilzentrum geeignet ist, antwortet Michael Eder, Fraktionssprecher der CSU: "Das können wir momentan eigentlich noch nicht beurteilen, weil wir beim ISEK ein großes Augenmerk auf dieses Areal gelegt haben." Die CSU-Fraktion wolle abwarten, was das Entwicklungskonzept ergebe. "Das Areal hat viel Potenzial, aber wir wissen noch nicht alles." Eder erinnert daran, dass der Gemeinderat gemeinsam die Kriterien für das Entwicklungskonzept festgelegt hat. "Der richtige Weg ist, dass wir abwarten und dann schauen, was wir da machen."

Amazon in Kissing: Gemeinderäte sehen Probleme an der B2

In seiner Fraktion gebe es viele Vorstellungen, was auf dem Gebiet entstehen könne. "Wir haben grundsätzlich gesagt, dass wir das beste für die Kissinger Bürger herausholen wollen und nicht das beste für die Investoren." Zudem sei es der Fraktion wichtig, im Hinblick auf die Verkehrssituation an der B2 Zeit zu gewinnen. "Wenn das Verkehrsproblem nicht angegangen wird, ist es für die Anwohner nicht verträglich, dass wir ihnen mehr Verkehr in der Nacht zumuten." Die Ergebnisse der Experten könnten auch in dieser Hinsicht mehr Erkenntnisse liefern.

Silvia Rinderhagen, Sprecherin der SPD, merkt an, dass sich ihre Fraktion schon seit Jahren für eine Ortsumfahrung einsetzt. "Von daher sehen wir diesen Standort für ein Verteilzentrum sehr kritisch, denn wir wollen keinen zusätzlichen Lieferverkehr in die Ortsmitte ziehen." Ihre Fraktion stehe dem ISEK-Verfahren sehr positiv gegenüber. "Es gibt uns die Möglichkeit, das von einem Außenstehenden betrachten zu lassen. Aber generell sind wir der Meinung, dass wir dem ISEK auch Vorgaben machen müssen." Im Hinblick auf das O&K-Gelände seien beispielsweise viele Nutzungen denkbar: urbanes Bauen, eine gewerbliche oder auch eine reine Industrienutzung. "Da sollte sich der Gemeinderat im Vorfeld grundsätzlich Gedanken machen." Auch die Eigentümer des Areals sollten dabei einbezogen werden.

Die Grünen-Sprecherin Katrin Müllegger-Steiger sagt: "Um die Ansiedlung des Verteilzentrums bewerten zu können, brauchen wir erst einmal ein Verkehrsgutachten." Die Grünen wehren sich bekanntlich gegen die Osttangente und damit gegen eine Ortsumfahrung von Kissing. Folglich müssten die Verkehrsströme durch die Gemeinde gelenkt werden. "Wir sehen, dass viele Menschen Amazon in Anspruch nehmen, der Bedarf ist da, auch in Kissing." Zudem würden Arbeitsstellen im Niedriglohnsektor benötigt. "Man darf da nicht schwarz-weiß denken."

Wenn Amazon sich in Mering oder Friedberg-West ansiedle, habe Kissing keine Möglichkeit, die Verkehrsströme zu lenken. Allerdings begrüßen die Grünen auch, dass sich zunächst Experten das Areal anschauen und Vorschläge machen. "Wir brauchen eine Weiterentwicklung des Ortes", sagt Müllegger-Steiger. Was sie im Hinblick auf die Verwaltung und den Bürgermeister betont, ist, dass die Grünen erst aufgrund unserer Berichterstattung erfahren hätten, das Amazon hinter dem Antrag steckt. Sie seien vorab nicht informiert worden. "Das finden wir bemerkenswert." Auch der SPD war nicht bekannt, dass es sich um den Konzern handelt. Sprecherin Rinderhagen sagt: "Das erschwert die Meinungsbildung vorab."

Auf diesem Grundstück an der Grünzweigstraße, ein Teil des ehemaligen O&K-Geländes in Kissing, will Amazon ein Verteilzentrum errichten. Foto: Philipp Schröders

Peter Wirtz, Sprecher der Freien Wähler, erklärt: "Für uns spielt das keine Rolle, ob hinter der Bauvoranfrage Amazon oder irgendein anderes Unternehmen steckt." Grundsätzlich sei wichtig, dass sich das Vorhaben in die Umgebung einfüge und dass das Unternehmen auch Gewerbesteuer zahle. "Eine weitere Bewertung abzugeben, ist aber im Moment nicht sinnvoll", sagt Wirtz im Hinblick auf das Vorhaben des US-Konzerns. Schließlich unterstützte seine Fraktion die Entscheidung im Bauausschuss, dass Gelände zunächst überprüfen zu lassen. "Dann kann immer noch ein neuer Antrag gestellt werden."

Gemeinderat berät nun über Amazon-Verteilzentrum in Kissing

FDP-Einzelkämpfer Jörg Felgenhauer sagt: "Ich denke auch, dass wir das ISEK abwarten sollten." Mithilfe der Ergebnisse der Planer könnten dann weitere Schritte eingeleitet werden.

Im Gemeinderat am Donnerstagabend wird erneut über das Thema beraten. Die Verwaltung empfiehlt, ein Veränderungssperre über das Gebiet zu legen und so Zeit für die Ausarbeitung des Entwicklungskonzepts zu gewinnen.

Lesen Sie dazu auch: