Kissing

06:30 Uhr

Osttangente: Was die Bahngruben in Kissing schützenswert macht

Plus An den Bahngruben in Kissing führt kein Weg vorbei. Deshalb soll die Osttangente in abgespeckter Version verwirklicht werden. Was das Naturdenkmal ausmacht.

Von Philipp Schröders

Schon lange gibt es den Plan, eine weitere Verkehrstrasse durch das Lechtal zu legen. Nun soll die Osttangente in einer abgespeckten Version verwirklicht werden. Abgeordnete aus der Region und Landrat Klaus Metzger haben das Verkehrsministerium von einem alternativen Vorschlag überzeugt. Kissing soll auf diese Weise vom Verkehr entlastet und gleichzeitig die Natur geschont werden. Für die umstrittene große Lösung haben sich gerade die Bahngruben in der Gemeinde als unlösbarer Konfliktpunkt ergeben.

