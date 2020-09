Landesausstellung ist für Aichach und Friedberg Rettung in schweren Zeiten

Plus Die Bayerische Landesausstellung 2020 nach Friedberg und Aichach zu holen, war umstritten. Doch es hat sich gelohnt. Auch wegen Corona.

Die Innenstädte von Friedberg und Aichach waren in den vergangenen Wochen sehr belebt, in Lokalen gab es manchmal keinen freien Platz mehr und Ladeninhaber verzeichnen trotz der Krise wieder gute Umsätze: Das liegt vor allem an der Bayerischen Landesausstellung. Es war umstritten, die Schau "Stadt befreit - Wittelsbacher Gründerstädte" , die für den Landkreis und die beiden Städte mit erheblichen Kosten verbunden ist, ins Wittelsbacher Land zu holen.

Wegen des verspäteten Starts und weniger Besuchern werden womöglich weniger Einnahmen an die Kommunen zurückfließen. Trotzdem ist es ein Glücksfall, dass die Schau dieses Jahr im Wittelsbacher Schloss und dem FeuerHaus stattfindet. Mittlerweile hat sie über 42.000 Menschen abgezogen – eine Zahl, mit der das Haus der Bayerischen Geschichte als Veranstalter mehr als zufrieden sein kann.

Und diese Besucher haben in der Regel nicht nur Lob für die Schau „Stadt befreit“, sondern auch für die beiden charmanten Wittelsbacher Gründerstädte, die im Grund ebenfalls Ausstellungsort sind und sich mit Blumenschmuck (Aichach) und Kunstwerken (Friedberg) für ihre Gäste in Szene gesetzt haben.

In den Eingangsbereichen wird der Rundgang durch die Städte, die essenzieller Bestandteil der Ausstellung sind, intensiv beworben. Und Beispiele wie das sehr erfolgreiche Gutscheinheft des Friedberger Aktiv-Rings zeigen, wie sich Anreize schaffen lassen, Touristen in Kunden zu verwandeln.

Die Bayerische Landesausstellung 2020 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Ausstellung Die Bayerische Landesausstellung 2020 hat das Thema „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“. Sie findet bis 8. November in Aichach und Friedberg statt, täglich von 9 bis 18 Uhr.

Die Ausstellungsorte Exponate der Schau sind zum einen die beiden Städte an sich – beide Wittelsbacher Städtegründungen. In Aichach ist zudem das „Feuerhaus“, das alte Feuerwehrhaus an der Martinstraße, Schauplatz. Dort werden mit Medieneinsatz mittelalterliche Stadtwelten erschaffen. Im Friedberger Schloss findet eine Ausstellung mit Originalobjekten statt.

Im Internet Umfassende Informationen zur Landesausstellung sind im Internet auf einer eigenen Seite zusammengefasst. Die Landesausstellung ist auch in sozialen Medien wie Facebook und Instagram präsent.

Das Programm Der Veranstaltungskalender für das Rahmenprogramm ist online zu finden beim Verein Wittelsbacher Land. Das gedruckte Heft ist im Landkreis verteilt worden. Es liegt außerdem im Landratsamt und in den Stadtverwaltungen in Aichach und Friedberg aus. Der Veranstaltungskalender des Wittelsbacher-Land-Vereins erscheint zweimal jährlich. Das aktuelle Heft umfasst deshalb die Termine von März bis August. Die weiteren Termine bis November enthält dann das nächste Heft.

Corona: Wegen der Corona-Pandemie müssen Besucher der Landesausstellung 2020 mehrere Sicherheitsmaßnahmen befolgen. Unter anderem sind ein Mund-Nasen-Schutz und die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern verpflichtend. Außerdem sind die Besucherzahlen an den Ausstellungsorten beschränkt. Mehr gibt es hier.

Touristiker prognostizieren, dass sich der Trend zum Urlaub vor der Haustür fortsetzen wird. 86 Prozent der Besucher der Landesausstellung geben an, dass sie eigens deshalb nach Aichach bzw. Friedberg kommen. Es bestehen gute Chancen, dass die Landesausstellung Friedberg und Aichach in die Hand spielt und tatsächlich einen nachhaltigen Werbeeffekt hat. Dann haben sich die Investitionen wirklich gelohnt.

