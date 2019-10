09:18 Uhr

Mann bei Auffahrunfall auf der AIC 25 in Friedberg verletzt

Eine Frau war dem 60-Jährigen auf der Kreisstraße in Friedberg hinten rein gefahren. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

Eine 60-Jährige hat mit ihrem Toyota einen Unfall auf der AIC25 in Friedberg verursacht und dabei einen Mann verletzt. Am Dienstag gegen 13.40 Uhr fuhr sie mit ihrem Auto die Kreisstraße von Derching her kommend in südliche Richtung entlang. Auf Höhe der Endhaltestelle der Straßenbahn fuhr sie aus Unachtsamkeit auf den wartenden VW eines 59-Jährigen auf.

Der Mann wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (tril)