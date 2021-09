Mering erhält erste Reaktionen zur Pendlerresolution

Plus Wichtige Stellen wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft schweigen jedoch bisher. Und die Rückmeldungen zum Tarif fallen widersprüchlich aus.

Schnelle und ausreichend häufige Verbindungen nach Augsburg und München - das sind die Kernforderungen der Pendlerresolution, die die Meringer SPD in Hinblick auf den Deutschlandtakt initiiert hat. Sie hat damit nicht nur auf kommunaler Ebene eine rege Debatte um den regionalen Schienennahverkehr angestoßen. Erste Reaktionen auf den zehn Forderungen umfassenden Katalog, den der gesamte Gemeinderat verabschiedet hat, sind mittlerweile beim Markt Mering eingegangen. Ein besonders wichtiger Adressator der Resolution hat sich jedoch nicht gemeldet.