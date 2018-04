vor 40 Min.

Mering will endlich wieder siegen

Zuletzt jubelten in den Spielen des SV Mering (rote Trikots) immer die anderen – hier der zweifache Gundelfinger Torschütze Fabio Kühn. Am Sonntag gegen Illertissen II soll das anders werden, dann soll unbedingt ein Meringer Sieg her.

Heimspiel gegen Illertissen II, einen direkten Konkurrenten. Stätzling hat große Sorgen vor dem Auftritt beim FC Gundelfingen

Von Peter Kleist

Sie geht in die entscheidende Phase, die Saison der Landesliga Südwest. Und sowohl der SV Mering als auch der FC Stätzling brauchen noch Punkte, um ihre Ziele zu verwirklichen. Mering liebäugelt noch ein bisschen mit Platz zwei, Stätzling will den Direktabstieg vermeiden. Die Stätzlinger haben vor diesem Wochenende massive Personalsorgen.

SV Mering – FV Illertissen II Da treffen zwei Teams aufeinander, bei denen es derzeit nicht so recht laufen mag. Illertissen ist seit sechs Spielen sieglos, Mering seit vier. Weitere Patzer darf sich also keiner mehr erlauben, wenn es am Ende doch noch Platz zwei werden soll. Doch für Merings Co-Trainer ist der Relegationsrang derzeit eher zweitrangig. „Wir brauchen nicht auf diesen Platz schauen, wer in sechs Spielen nur sechs Punkte holt, darf nicht über die Aufstiegsrelegation reden“, sagte Christian Cappek. Die Leistung stimme zwar, nur die Ergebnisse nicht – und manchmal fehle auch das nötige Glück. „Vielleicht müssen wir das wieder mal erzwingen“, so Cappek. Beim MSV fehlt der gesperrte Markus Gärtner, dafür kehren Stefan Wiedemann und Maximilian Lutz wieder in den Kader zurück. (Sonntag, 15 Uhr).

FC Gundelfingen – FC Stätzling Zur Unzeit trifft der FC Stätzling auf den wiedererstarkten Bayernliga-Absteiger, der nun viermal in Folge gewann und zuletzt in Mering mit 2:1 siegreich blieb. Zwar komme auch Gundelfingen, wie zu lesen war, personell „am Krückstock“ daher, doch „so schlimm wie es bei uns ausschaut, kann es bei denen nicht sein“, meinte Stätzlings Trainer Alex Bartl. Mit Loris Horn, Maximilian Heiß, Tobias Wehren, Christoph Mittermaier, Manuel Utz sowie dem langzeitverletzten Daniel Löffler fallen sechs Akteure verletzt aus – zudem fehlen Sebastian Kraus (Urlaub) und Daniel Hadwiger (Arbeit). „Mit fehlt mehr als eine halbe Mannschaft, aber die Jungs werden sich wieder voll reinhängen“, so Bartl. Der bescheinigte seinem Team eine tolle Rückrunde. „Wir hätten eigentlich heuer noch kein Spiel verlieren müssen“, so der Trainer. Der wird auch einige A-Jugendliche einbauen. Spielbeginn ist am Samstag um 15 Uhr in Gundelfingen.

