vor 51 Min.

Schnuppertag als erster Schritt zum Traumberuf

Schüler erhalten beim Forum Verlag Einblick in eine Reihe verschiedener Berufe. Dafür gestalten die Azubis Workshops

Von Christine Hornischer

Die Auszubildenden beim Forum Verlag in Merching haben sich Etliches einfallen lassen, um den rund 30 Schülern aus Mering, Kissing und Friedberg zu zeigen, was man beim Forum Verlag alles machen kann. Ein sogenannter Tag der Berufsorientierung soll den Schülern die Berufswahl transparenter machen.

So dürfen die Mädchen und Buben in dem Workshop „Marketing“ einen Werbebrief zu dem fiktiven Produkt „Prüfungshandbuch Deutsch“ schreiben. Katrin, die beim Forum Verlag gerade das duale Studium BWL und Dienstleistungsmarketing absolviert, leitet zusammen mit Julia den Workshop. Julia ist Auszubildende beim Forum-Verlag und lernt Veranstaltungskauffrau. „Marketing ist ein viel gefragtes Fachgebiet“ sagt Nicole Galuschka, die beim Forum Verlag in Merching für die Unternehmenskommunikation verantwortlich zeichnet. Drei verschiedene Workshops wurden angeboten. Bei der Gruppe „Technik – Anwendungsentwicklung & Systemadministration“ wurde ein PC zusammengebaut. Eine weitere Gruppe hatte das Thema „Veranstaltungsmanagement“ und konzipierte eine fiktive Veranstaltung und die Gruppe „Marketingmanagement“ konzipierte und vermarktete einen Werbebrief. Die dualen Studenten und Auszubildenden des Forum Verlages hatten die Workshops selbst konzipiert, organisiert und leiteten sie auch. „So befinden sich die Workshop-Geber und die Schüler quasi auf einer Augenhöhe“, erklärt Nicole Galuschka. „Außerdem ist es leichter, jemanden Fragen zu stellen, der altersmäßig näher ist, das baut Schwellenängste ab“, so Galuschka weiter.

16 Auszubildende hat der Forum Verlag in Merching momentan. „Durch diesen Tag der Berufsorientierung akquirieren wir natürlich auch Auszubildende“, erklärt Ausbildungsleiterin Daniela Krauss. Viele der Schüler, die beim Tag der Berufsorientierung dabei gewesen seien, würden auch später ein Praktikum absolvieren oder eine Ausbildungsstelle belegen, so Personalentwicklerin Mara Dittebrand.

„Außerdem wollen wir mit diesem Tag auch die Größe unseres Unternehmens präsentieren“, sagt Daniela Krauss. Immer wieder seien die Mädchen und Jungs überrascht über die weltweite Vernetzung des Verlages. So seien die jungen Gäste auch immer wieder von einen Imagefilm beeindruckt, den die Studenten beim Forum Verlag bis auf den letzten Schnitt selbst gedreht hätten. „Der Tag ist eine prima Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch“, sagt Mara Dittebrand. Heuer fände der Tag der Berufsorientierung zum dritten Mal in dieser Form statt.

