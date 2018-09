21:00 Uhr

Stätzling ist zufrieden, Mering nicht

Beide Teams holen am Wochenende einen Punkt. Der Kissinger SC geht trotz Aufholjagd leer aus. Mehrere Mannschaften aus dem Altlandkreis führen die Tabellen an.

Von Philipp Schröders

Vor der Partie hatte Merings Trainer Christian Cappek noch auf einen Punkt gehofft. Den erzielten die Landesliga-Fußballer auswärts beim FV Illertissen II. Doch nach der Partie sagte Cappek: „Wir haben heute zwei Punkte liegen gelassen.“

Mit der Chancenausbeute seines Teams war der Trainer absolut nicht zufrieden. Besonders in den letzten zehn Minuten sah er zahlreiche „Hundertprozentige“, die nicht verwertet wurden. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden. Immerhin hat der SV Mering nach der 0:3-Niederlage gegen Olching, die das Team kalt erwischt hatte, weiterhin konstant gespielt. Cappek war auch zufrieden, dass die Spieler eine gute Leistung abgerufen haben. Im Hinblick auf die Tabelle hat der Punkt der Mannschaft nicht viel gebracht. Mering steht weiterhin auf einem Relegationsplatz, nun Rang 15 mit zwölf Punkten. Dabei ist auch bei der personellen Situation kaum Entspannung zu sehen. Auch in Illertissen gab es Probleme. Daniel Zweckbronner musste aufgrund einer Zerrung ausgewechselt werden. Zudem sah Fatih Cosar nach wiederholten Foul die Gelb-Rote Karte. Er hatte zuvor den Ausgleich zum 1:1 für Mering erzielt.

FC Stätzling mit einem 0:0 gegen Türk Königsbrunn

Auch unentschieden spielte der FC Stätzling in der Bezirksliga Süd. Im Spiel beim SV Türkgücü Königsbrunn fiel kein Tor. FCS-Trainer Alex Bartl sagte: „Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Beide Mannschaften haben sich nicht viel gegeben. Es gab wenige Chancen, wobei wir sogar ein paar mehr hatten.“ In der zweiten Halbzeit hätte sein Team zudem eigentlich einen Strafstoß bekommen müssen. Ein Königsbrunner war im Strafraum Daniel Löffler von hinten in die Beine gelaufen. Der Elfmeterpfiff blieb aber aus. „Der Schiedsrichter hat halt so entschieden“, sagte Bartl. Der FCS-Trainer ist aber froh, dass sein Team gegen eine Mannschaft im oberen Tabellenfeld einen Punkt geholt hat. Schließlich habe der FCS zurzeit einen sehr ausgedünnten Kader. Vor der Partie in Königsbrunn hatte sich noch Felipe Lameira krank gemeldet. Bartl nahm dann Noah Baum aus der A-Jugend mit, der auch zum Einsatz kam.

Nicht gut lief es in der Bezirksliga Süd für den Kissinger SC. Das Team von Spielertrainer David Bulik holte zwar einen 0:2-Rückstand in Wiggensbach auf, unterlag dann aber am Ende mit 2:3. KSC-Abteilungsleiter Mario Borrelli hatte die Partie verfolgt. „Wenn man die Stadionzeitschrift in Wiggensbach anschaut, werden wir als spielstarke Mannschaft angekündigt“, sagte er. Tatsächlich sei das Team taktisch gut aufgestellt, doch eine Sache ärgert Borrelli. „Wir machen nichts aus unseren Chancen.“ Ein wenig fehle dem Team dabei aber auch das Glück. Wiggensbach sei beispielsweise mit einem Sonntagsschuss in Führung gegangen. Nach zwei Niederlagen in Folge läuten beim Abteilungsleiter aber noch nicht die Alarmglocken. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht weiter nach unten reinrutschen. Das passiert oft schnell. Ich glaube aber, dass die Mannschaft stark genug ist, dass es nicht so weit kommt.“

Auch keinen Erfolg hatte der BC Rinnenthal in Gerolsbach. Allerdings musste der Kreisligist auch zwölf Ausfälle kompensieren. Spielertrainer Markus Rolle sagte: „Das soll aber keine Ausrede sein, wir waren dennoch gut aufgestellt.“ Sein Team habe eigentlich gut gespielt, dann aber einen Fehler gemacht und das Tor kassiert. Die Gastgeber gingen in der 28. Minute in Führung. Dabei blieb es, obwohl Rinnenthal durchaus noch Chancen hatte. „Die Durchschlagskraft nach vorne hat uns gefehlt“, sagte Rolle. Nach der dritten Niederlage in Folge ist das Team nun auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht.

TSV Friedberg weiterhin erfolgreich

Weiterhin auf der Erfolgswelle surft dagegen der TSV Friedberg in der Kreisliga. Das Team von Trainer Ali Dabestani hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Am Sonntag setzte es sich mit 1:0 auswärts bei der DJK Langenmosen durch. „Es war ein später Sieg, aber ein verdienter. Auch wenn es lange Zeit nach einem Unentschieden ausgesehen hat“, sagte Dabestani. Erst in der 88. Minute schoss Simon Bunk den entscheidenden Treffer zum 1:0. Dabestani hatte vorher zwei Mal wechseln lassen. Er schickte Fränki Rajc und den späteren Torschützen in die Partie. „Das sollte etwas Frische reinbringen und wir sollten offensiver stehen.“ Das Konzept ging auf. Im Hinblick auf die Spitzenposition des TSV Friedberg sagt Dabestani: „Man merkt inzwischen, dass die Mannschaften sich anders auf uns einstellen.“ Lange Zeit hätten sie „Hurra-Fußball“ gegen den Aufsteiger gespielt. Das sei nun vorbei.

In der Kreisklasse Augsburg-Mitte setzte sich die Reservemannschaft des FC Stätzling im Derby gegen den SV Ottmaring mit 3:2 durch. Dabei startete der SVO, der sich in dieser Saison schwertut, zunächst durch. Mit 2:0 ging das Team von Benjamin Lechner zunächst in Führung. Doch letztlich bewies die Reserve die stärkeren Nerven und holte den Rückstand auf. Ottmaring ist damit weiterhin das Tabellenschlusslicht mit drei Punkten. Auf dem Abstiegsplatz davor der Kissinger SC II mit sechs Punkten. Das Team unterlag am Sonntag dem TSV Schwaben Augsburg II mit 0:2. Besser läuft es zurzeit beim TSV Merching in dieser Saison. Der Kreisklassist steht weiterhin als Verfolger der Spitzenteams auf dem dritten Platz, holte allerdings dieses Mal beim KSV Trenk mit einem 2:2 nur einen Punkt.

Fest in der Hand des TSV Dasing zurzeit ist der erste Platz der Tabelle der Kreisklasse Aichach. Am Sonntag holte das Team wieder drei Punkte mit einem 3:0-Sieg im Derby gegen den SV Ried. Das Team wiederrum hat bisher nur zwei magere Punkte vorzuweisen und steht daher auch auf 13. Abstiegsplatz, dahinter nur noch die WF Klingen.

In der A-Klasse Ost geben die Sport-Freunde Bachern weiterhin den Ton an. Auf dem ersten Platz haben sie einen Vorsprung von drei Punkten auf Verfolger TSG Hochzoll. Bachern besiegte am Sonntag im Derby den TSV Mühlhausen klar mit 2:0. Über einen Sieg freute sich auch die Reserve des TSV Friedberg. Sie gewann auswärts mit 3:0 gegen die DJK Hochzoll. Nicht gut lief es für die Reserve des SV Mering. Die hat nach einem guten Saisonstart den Faden verloren und kassierte nun die zweite Niederlage in Folge gegen den FC Alba Augsburg.

Dagegen setzte die dritte Mannschaft des SV Mering in der B-Klasse Aichach ein Ausrufezeichen. Das Team fegte den SV Ried II mit 7:2 vom Platz. Zurzeit steht der MSV in der Tabelle auf dem dritten Platz Doch auch der FC Laimering/Rieden gewann mit einem beachtlichen Ergebniss. Er schlug den BC Aresing II sogar mit 7:0. Derweil lässt die Reserve des TSV Merching in der B-Klasse Augsburg-Mitte auch nichts anbrennen. Bisher hat das Team in der Saison keine Partie verloren. Am Sonntag bezwang es die DJK Hochzoll II mit 2:1. Auf dem ersten Platz hat Merching nun vier Punkte Vorsprung vor Kriegshaber II.

