vor 16 Min.

Unfälle in Kissing, Mering und Derching - über 10.000 Euro Schaden

Aus Kissing, Mering und Derching meldet die Polizei jeweils einen Unfall. Dabei steht die Missachtung der Vorfahrt im Vordergrund.

Drei Unfälle meldet die Friedberger Polizei aus ihrem Verbreitungsgebiet. In Kissing hat ein 85-Jähriger die Vorfahrt missachtet und so einen Unfall verursacht.

Unfall in Kissing: 3000 Euro Schaden

Der Senior war am Donnerstagmittag in der Rosenstraße Richtung Norden unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Omnibus die Kornstraße Richtung Osten entlang. An deren Einmündung bog der 85-Jährige ab und nahm dem Omnibus so seine Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrer entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Unfall in Mering: 1100 Euro Schaden

Einige Stunden zuvor befuhr ein 68-Jähriger mit seinem E-Bike die Meringer Nordenstraße in Richtung Hörmannsberger Straße. Zeitgleich wollte ein 52-Jähriger aus einer Hofeinfahrt ausfahren. Der Pkw-Fahrer übersah den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Nach Angaben der Polizei entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 1100 Euro, zudem stürzte der Radfahrer und zog sich trotz Fahrradhelm leichte Verletzungen zu. Er wurde daraufhin in die Notfallpraxis in Mering gebracht.

Unfall in Derching: 7000 Euro Schaden

Ebenfalls am Donnerstagmorgen befuhr eine 20-Jährige mit ihrem BMW die Ortsverbindungsstraße AIC 25 von Derching kommend in Richtung Friedberg. Die junge Frau wollte nach links in die Neue Bergstraße abbiegen und übersah dabei laut Polizei einen 30-jährigen BMW-Fahrer, der auf der AIC 25 in Richtung A8 fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. (pos)

