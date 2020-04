13:33 Uhr

Unfall bei Dasing: Autofahrer übersieht Motorrad

Einen Motorradunfall meldet die Polizei Friedberg auf der Wessiszeller Straße in Dasing.

Von Ute Krogull

Nach dem Ortsende der Wessiszeller Straße in Dasing wollte der Motorradfahrer einen Pkw in dem Augenblick überholen, als dieser ohne zu blinken links abbog. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern, indem er links in die Wiese auswich.

Unfall bei Dasing: Motorradfahrer wird verletzt

Dabei stürzte er, zog sich eine Schulterverletzung zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. (AZ)

