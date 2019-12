11:56 Uhr

Unfallflucht in Mering: Älterer Mann als Zeuge gesucht

Wegen des Unfalls eines Autos und eines Rollers in Mering sucht die Polizei Friedberg Zeugen und fahndet nach der Verursacherin, vermutlich eine Mutter mit Kind.

Am Montag gegen 7 Uhr befuhr ein 28-Jähriger seiner Vespa in Mering die Münchener Straße Richtung Merching. An der Einmündung zur Unterberger Straße bemerkte er einen roten Pkw, welcher augenscheinlich nach links in die Münchener Straße einbiegen wollte. Da er sich nicht sicher war, ob die Fahrerin des Pkw ihn wahrnimmt und ihm die Vorfahrt gewährt, leitete er eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte.

Die Pkw-Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Rollerfahrer zu kümmern, der sich beim Sturz leichte Verletzungen zugezogen hatte. An seinem Roller entstand Sachschaden von 100 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen für den Unfall in Mering

Um die Unfallbeteiligung der Pkw-Fahrerin klären zu können, sucht die Friedberger Polizei (0821/323-1710) nun die Unfallbeteiligte. Sie soll 40 Jahre alt sein und schulterlanges Haar haben. Auf dem Beifahrersitz des Pkw saß ein Kind. Weiterhin war ein älterer Mann an der Unfallstelle zu Fuß unterwegs, der als Unfallzeuge gesucht wird.

Themen folgen