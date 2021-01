12:15 Uhr

Unfallflucht in der Westendstraße

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Mering.

Von Ute Krogull

Ein geparkter roter VW Polo wurde am Donnerstag im Zeitraum von 17 bis 19.15 Uhr in Mering vor dem Anwesen Westendstraße 4 durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Das geparkte Fahrzeug wurde an der linken Vorderseite beschädigt.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter 0821/3231710 zu melden.

