Was Friedberg von Königsbrunn lernen kann

Grüne kommen bei der Infofahrt zum Jugendzentrum der Nachbarstadt aus dem Staunen nicht heraus

Zu einer Infofahrt ins Königsbrunner Jugendzentrum Matrix hatten die Friedberger Grünen eingeladen. Königsbrunn, das in der Einwohnerzahl und in der Randlage zu Augsburg vergleichbar ist, könne ein Beispiel für Friedberg sein, so die Fraktionsvorsitzende Eser-Schuberth. Die Grünen fordern bereits seit Langen eine Nachfolgelösung für das Jugendzentrum in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Grund- und Mittelschule an der Aichacher Straße.

Bei einem einstündigen Rundgang durchs „Matrix“, kamen die Besucherinnen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Das 2015 eröffnete Jugendzentrum verfügt mit einer Grundfläche von 925 Quadratmeter über eine große Lounge, die während der Führung durch den Sozialpädagogen Steve Klier auch von unterschiedlichen Gruppen genutzt wurde. Darüber hinaus gibt es drei Gruppenräume für diverse Aktionen, z. B. Siebdruck, Holzbearbeitung, Konferenzen, Schulungen etc.

Besonders beeindruckt war Stadträtin Marion Brülls vom großen Veranstaltungsraum und dem vielfältigen kulturellen Angebot für bis zu 400 Personen. Das gesamte Gebäude wirkt offen und modern, die Innengestaltung lässt Freiraum und ist durch hochwertige Graffitis gegliedert. Die technische Ausstattung des gesamten Hauses ist von hoher Qualität und wird gut genutzt. Personell ist die Jugendarbeit in Königsbrunn ebenfalls gut aufgestellt: Drei Vollzeit-, eine Teilzeitkraft und zwei FSJler sind im Juze tätig, zusätzlich sind zwei Streetworker Ansprechpartner für die Königsbrunner Jugendlichen. Bei Veranstaltungen und Aktionen übernehmen zusätzlich engagierte Jugendliche Aufgaben, wie z. B. die Technik. Zu den Öffnungszeiten wochentags 12 bis 20 Uhr besuchen zwischen 80 und 150 Jugendliche das Jugendzentrum. An Samstagen ist nur für Veranstaltungen geöffnet. Ein Vorteil des Jugendzentrums ist die Randlage, die dennoch in der Nähe der Schulen und Freizeitmöglichkeiten liegt, dadurch gibt es die Möglichkeit Outdooraktivitäten ins Konzept mit einzubinden, was Stadträtin Johanna Hölzl positiv vermerkte. Eine gute Zusammenarbeit mit den Schulen und den Königsbrunner Vereinen, deren Jugendorganisationen die Räume nutzen können, ist von Beginn an ein Leitsatz gewesen, so Steve Klier.

Versorgt mit vielen Anregungen und ein wenig neidisch verabschiedeten sich die Friedberger Grünen und gingen schon während der Rückfahrt in die Standortsuche, die sie im Stadtrat wieder auf die Tagesordnung setzen wollen. (FA)

