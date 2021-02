18:30 Uhr

Wie der Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg beendet werden soll

Am Krankenhaus Friedberg wird nach wie vor an der Eindämmung des Ausbruchs gearbeitet.

Plus Bei der Reihentestung gibt es nur ein positives Ergebnis an der Friedberger Klinik. Das könnte eine Last vom Personal nehmen. Derweil plant der Kreis weitere Testzentren.

Von Sebastian Richly

Von mehr als 100 Corona-Fällen am Friedberger Krankenhaus sprach Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper am Mittwoch. Neue Zahlen zum Corona-Ausbruch wird es so schnell nicht mehr geben. Das erklärte Landrat Klaus Metzger auf einer Pressekonferenz am Freitag: "Das ist für uns allerhöchstens zweitrangig. Externe Experten bewerten das Geschehen, wir wollen den Ausbruch beenden." Derweil gibt es gute Nachrichten aus der Friedberger Klinik.

Denn auch die zweite Reihentestung, die vergangene Woche Donnerstag und Freitag durchgeführt wurde, fiel erfreulich aus. Bei den 452 getesteten Mitarbeitern war nur ein positives Testergebnis dabei. Derweil gab es am Donnerstag und Freitag erneut für alle Mitarbeiter einen Reihentest. Nach wie vor muss sich das Personal vor Schichtbeginn zusätzlich einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Das könnte sich womöglich bald ändern, wie Hubert Mayer sagt: "Das hängt auch von den Ergebnissen der Reihentestung ab. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, ob und wann wir unsere Testmuster ändern."

Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer überlegt die Test-Strategie am Friedberger Krankenhaus. Bild: Sebastian Richly

Nach Informationen unserer Redaktion hat auch das Gesundheitsministerium in München die Vorgänge am Friedberger Krankenhaus im Blick. Darauf ging nun auch Mayer ein: "Wir sind seit geraumer Zeit in engem Austausch mit dem Gesundheitsministerium, auch im Zusammenhang mit dem aktuellen Geschehen. Da gibt es keine Geheimnisse."

Isolations-Aufnahme-Stationen in Friedberg ausgelastet

Aktuell befinden sich laut Mayer noch sieben Mitarbeiter des Friedberger Krankenhauses in Quarantäne. Die Auslastung steige wieder, auf der Intensivstation sind es derzeit 70 Prozent. In den beiden neu eingerichteten Isolations-Aufnahme-Stationen sind 33 von insgesamt 36 Betten belegt. Auf diese Abteilungen kommen Menschen, die zunächst negativ getestet werden, bei denen aber das Ergebnis des PCR-Tests noch nicht vorliegt. Sie werden bis dahin wie positiv Getestete behandelt. Eine derartige Station gab es laut Mayer vorher nicht: "Wir hatten vier Zimmer für diese Patienten eingerichtet, aber keine ganze Station."

In Aichach liegen vier Corona-Patienten auf der Intensivstation, drei davon müssen beatmet werden. Bei einem Patienten gibt es einen Verdacht auf eine Virus-Mutation. Bestätigen könne man das aber derzeit nicht, wie der Klinik-Geschäftsführer erklärt: "Erst wird auf Corona getestet und danach gibt es einen zweiten Test bezüglich der Mutation. Sollte auch dieser Test positiv sein, kann man eine Sequenzierung des Genoms machen, um die Art der Mutation zu bestimmen." Beim Patienten in Aichach waren die ersten beiden Tests positiv. Mayer: "Dieses Verfahren ist sehr kompliziert und dauert. Solange nicht klar ist, welche Mutation vorliegt, können wir den Fall nicht bestätigen."

Landrat Klaus Metzger will mehrere Schnelltest-Zentren. Bild: Sebastian Richly

Die Auslastung im Aichacher Krankenhaus liegt laut Mayer derzeit bei 77 Prozent, eng werde es auf der Intensivstation. Dort seien aktuell neun von eigentlich nur acht Betten belegt. Diese Woche forderte das Gesundheitsamt drei Bundeswehr-Soldaten - examinierten Krankenpfleger des Sanitätsdienst - zur Unterstützung an. Diese werden derzeit eingelernt. Mayer: "Da sie auf der Intensivstation arbeiten, werden wir ihnen auch ein Impfangebot machen."

Kreis plant weitere Schnelltest-Zentren

Apropos Impfen. Noch steht nicht fest, wie viele Personen kommende Woche im Kreis geimpft werden können. Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, geht davon aus, dass es wie in den beiden vorherigen Wochen rund 1000 Dosen sein werden.

Künftig hofft der Kreis aber auf mehr Dosen: "Wenn der Impfstoff von AstraZeneca kommt, können wir sicher mehr Personen impfen." Der Impfstoff des schwedisch-britischen Konzerns eignet sich nach aktuellen Untersuchungen nur für Personen bis 65 Jahre. Derweil haben die mobilen Impfteams die Seniorenheime im Kreis bereits mehrmals angefahren. Beinahe alle gemeldeten Senioren haben laut Müller ihre erste Impfung erhalten, die allermeisten auch die zweite. Im Impfzentrum Dasing-Laimering sind theoretisch laut Landratsamt Kapazitäten für bis zu 400 Impfungen pro Tag vorhanden.

Um mehr testen zu können, plant das Landratsamt, Schnelltest-Zentren im Landkreis zu verteilen. Derzeit gibt es lediglich das Testzentrum im Kreisgut Aichach. Wie sich die Testzentren verteilen sollen, steht laut Landrat Metzger noch nicht fest: "Wir wollen und müssen das Angebot ausweiten, damit wir kürzere Wege haben. Wir sind in den Überlegungen und können deshalb noch nichts konkretes sagen."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen