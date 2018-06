vor 37 Min.

Wie voll darf es in Friedberg werden?

An der Ecke Konradinstraße/B300 ist ein großes Wohnprojekt geplant. Nachbarn befürchten negative Folgen für ihr Viertel. Das ist kein Einzelfall

Von Ute Krogull

Wer in Friedberg auf der B300 Richtung Dasing fährt, sieht gegenüber der Tankstelle eine große Brachfläche. Bald nicht mehr. Denn auf dem Grundstück sind zwei Wohnblocks sowie Reihenhäuser geplant. In dem Wohnviertel hinterhalb sorgt das für Gesprächsstoff. Die Nachbarin Ulrike Hesse sagt: „Wir Anwohner klagen über die Höhe und Dichte der Bebauung, die vorprogrammierte Parkplatznot, die enge Verkehrsführung und die Vernichtung von Natur.“

Die Friedbergerin zeigt durchaus Verständnis dafür, dass freie Grundstücke in Wohngebieten bebaut werden. „Die Leute müssen ja irgendwo wohnen und man kann nicht immer nur neue Baugebiete ausweisen.“ Doch sie würde sich wünschen, dass die Stadt Konzepte entwickelt, die nicht nur die Art der Bebauung, sondern vor allem auch die daraus resultierende Infrastruktur im Blick haben.

Reichen die Parkplätze?

So berichtet sie, dass Nachbarn Angst haben, dass in dem Viertel Parkplatzprobleme entstehen. Denn während die Stadt Friedberg für jedes Haus in ihrer entsprechenden Satzung zwei Parkplätze vorschreibt, ist es für Wohnungen nur einer – unabhängig von der Größe. „Das reicht bei großen Wohnungen nicht aus“, findet Hesse.

Außerdem würde sie sich wünschen, dass alle Stellplätze unter die Erde verlegt werden, um oberirdisch für mehr Grün zu sorgen. Sie rechnet durch die Bebauung mit 100 Autos mehr im Quartier. Der Verkehr in den kleinen Seitenstraßen Konradinstraße und Gutenbergstraße werde zunehmen. Was sei da mit der Sicherheit der Kinder auf dem Weg zu Kindergarten und Schule? Wie werde die Ausfahrt von der Konradinstraße auf die viel befahrene B300 geregelt? „Wenn ich mit einem meiner Kinder dort links abbiegen will, sage ich schon jetzt, es soll aussteigen und den Knopf der Fußgängerampel drücken“, erzählt sie. Hier vermisst sie Konzepte, Neubauten für Anwohner verträglicher zu gestalten. „Für uns ist es zu spät, aber bei anderen Projekten wäre das wichtig.“

Die Stadt will den Einzelfall betrachten

Was sagt die Stadtverwaltung zu den Vorwürfen, ihr fehle ein Konzept? Sprecher Frank Büschel stellt klar: „Grundsätzliche ist die Nachverdichtung nötig, es ist aber immer der Einzelfall zu betrachten und zu begutachten. Generelle Konzepte oder ,Blaupausen’ gibt es hierfür nicht.“ Es sei das Baurecht zu beachten und die Bauleitplanung sei zu nutzen.

Bei dem Projekt an der B 300, das sich die Augsburger Firma Infrabau und Josef Jakob, Eigentümer des Grundstücks, teilen, handelt es sich um ein Bauvorhaben nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs. Dieser beschäftigt gerade im ganzen Landkreis verstärkt die Bauabteilungen der Kommungen. Derartige Projekte müssen sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung einfügen. Büschel erläutert: „In Grenzfällen werden die Bauvorhaben im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt, um zu diskutieren, ob ein Regelungsbedarf mittels Aufstellung eines Bebauungsplanes besteht.“ Vorschriften, Stellplätze unterirdisch anzulegen, lassen sich im Rahmen eines solchen Verfahrens – im Gegensatz zum Bebauungsplanverfahren – allerdings nicht machen.

Probleme auch in der Metzstraße

Die Stadt Friedberg ist des Öfteren mit Nachverdichtung und der daraus folgenden Kritik aus der Nachbarschaft konfrontiert, aktuell zum Beispiel in der Metzstraße in Friedberg West. Auch ganz in der Nähe der Konradinstraße, an der Wulfertshauser Straße, wird gerade eine mehrgeschossiges Gebäude hochgezogen, um das es ebenfalls Streit gegeben hatte. Stadtsprecher Büschel betont: „Diese Prozesse sollen auch weiterhin wie bisher mit umfangreicher Information gestaltet werden.“

Bei einem Punkt macht er Hesse und anderen Anwohnern jedoch keine Hoffnungen. „Es gibt keine Pläne, die Stellplatzsatzung zu überarbeiten.“

