Wird Leon den Kliniken an der Paar Glück bringen?

Plus In Friedberg kommt das 150. Baby seit Neueröffnung der Gynäkologie auf die Welt. Die anderen Nachrichten für die Krankenhäuser Aichach und Friedberg sind nicht so gut.

Am Dienstag verkündete Landrat Klaus Metzger auf einer Pressekonferenz ostentativ das Bekenntnis der Landkreises zu beiden Klinikstandorten. Wenige Tage darauf gab es erneut eine kleine Pressekonferenz, um auch einmal eine eindeutig frohe Botschaft zu verkünden.

Leon ist das 150. Baby, das seit Wiedereröffnung der Friedberger Gynäkologie im Mai auf die Welt kam. Nach heftigen Geburtswehen sieht es mit der Station in Friedberg gar nicht so schlecht aus, wenn sie auch das Ziel von 1000 Geburten im Jahr nicht erreichen wird.

Eltern mögen das Krankenhaus Friedberg

Einen guten Ruf hat das Friedberger Haus aber. Für Leons Mutter Sabrina Wittkopf, die selber dort geboren ist, und ihren Mann Jürgen war es die erste Wahl. „Es ist familiär, hier fühlt man sich wohl.“ Die Wittkopfs haben trotz der Geburt ihres ersten Kindes die Schlagzeilen über die Kliniken an der Paar verfolgt. Das Ehepaar aus Bachern steht zu den örtlichen Krankenhäusern. „Es ist wichtig, dass eine Klinik in der Nähe da ist, die sich um die Menschen kümmert, und man nicht bis nach Augsburg muss.“

Das finden auch Landrat Metzger und Klinikchef Krzysztof Kazmierczak. Und während es nach Bekanntwerden des Defizits von über 11 Millionen Euro und der

nicht viele gute Nachrichten gibt, sieht es in Sachen Geburtshilfe Friedberg wieder besser aus.

Leon ist das 150. Baby, das in der Hauptabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Friedberg auf die Welt kam. Das freut nicht nur seine Eltern Sabrina und Jürgen Wittkopf aus Bachern. Bild: Ute Krogull

Auf Stellenanzeigen haben sich mehrere Ärzte gemeldet. Von den Leihärzten erwägen einige, fest in Friedberg zu bleiben. Bei Krankenschwestern und Hebammen habe sich die Situation stabilisiert. Außerdem hat der Landkreis in die Ausstattung der Station investiert.

Die Situation der Geburtshilfe Aichach ist nicht rosig

Chefarzt Siegbert Mersdorf fasst es so zusammen: „Qualität und Standard sind hoch, wir sind zufrieden.“ Von diesem verhältnismäßig komfortablen Ausgangspunkt laufen die Verhandlungen mit dem Kooperationspartner Uniklinik entspannter. Der Druck sei weg, so Kazmierczak. Schlechter sind die Aussichten in Aichach: Hier hat sich auf Annoncen hin kein einziger Mediziner beworben.

Metzger sieht die Investitionen als klares Bekenntnis des Landkreises als Träger zu den Kliniken. Die Häuser sollen ihm zufolge attraktiv für Bewerber sein. Denn in der Region ist, vor allem durch die Uniklinik, die Konkurrenz um Mitarbeiter stark. Die am Dienstag vorgestellte Umstrukturierung der Standorte (internistischer Schwerpunkt in Aichach, operativer Schwerpunkt in Friedberg) soll auch den Personalmangel abfedern.

Laut Bertelsmann-Studie werden bis 2030 deutschlandweit 500.000 Pflegende fehlen. Letztlich geht es natürlich darum, dass Defizit zu verringern, das Metzger und Kazmierczak mit der chronischen strukturellen Unterfinanzierung der Krankenhäuser erklären. „Wir können ein derart hohes Defizit ein oder zwei Jahre tragen“, so Metzger. Dann aber müsse man sich auch wieder anderen Projekten widmen, zum Beispiel Schulen.

