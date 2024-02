730 Geburten – eine Million Zuschuss: Freistaat hilft Geburtshilfe Friedberg

732 Geburten wurden 2022 im Krankenhaus Friedberg betreut. Das Defizit der Station ist hoch. Der Zuschuss beträgt umgerechnet über 1300 Euro pro Baby.

Der Anteil der Hauptabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus in Friedberg am Defizit der Kliniken an der Paar ist hoch. Im Wirtschaftsjahr 2022 lag das Gesamtdefizit der landkreiseigenen Kliniken bei rund 4,8 Millionen Euro. Inbegriffen ist darin der Tilgungszuschuss für den Neubau am Aichacher Standort. Doch allein auf die Gynäkologie/Geburtshilfe entfielen gut 1,8 Millionen. Der Freistaat Bayern hat dem Landkreis, der das Minus übernehmen muss, für das Defizit dieser Hauptabteilung eine Förderung in Höhe von einer Million Euro gewährt, wie das Landratsamt nun mitteilt.

Der Zuwendung liegt die Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern zugrunde, die vom Freistaat im September 2022 bis Ende 2025 verlängert wurde. Ursprünglich hätte das Förderprogramm zum 31. Dezember 2022 enden sollen. Demnach werden vom Freistaat Bayern 85 Prozent des Defizits einer Geburtshilfeabteilung übernommen, maximal aber eine Million Euro.

Die Förderrichtlinie definiert eine Reihe von Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. So muss der Landkreis ganz oder teilweise dem ländlichen Raum nach dem Landesentwicklungsprogramm zugeordnet sein. Außerdem müssen in dem betroffenen Krankenhaus im Jahr mindestens 300, maximal aber 800 Geburten betreut worden sein. Ferner muss diese Zahl mindestens 50 Prozent der Neugeborenen im Landkreis betragen.

Mit 732 Geburten im Jahr 2022 liegt Friedberg unter der maximal zulässigen Zahl, und es konnten erneut alle Kriterien erfüllt werden. Umgerechnet beträgt der Zuschuss pro Geburt in Friedberg also über 1360 Euro. Der Landkreis erhielt bereits für die vergangenen Jahre vom Freistaat eine Förderung für die Geburtshilfe: jeweils eine Million Euro für die Jahre 2020 und 2021. Landrat Klaus Metzger zeigt sich zufrieden über den Förderbescheid.

2023 gab es am Friedberger Krankenhaus 658 Geburten

2023 wurden im Krankenhaus Friedberg 658 Geburten betreut, wovon 371 der Neugeborenen ihren Wohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg haben. Damit eröffnet sich auch im aktuellen Jahr die Fördermöglichkeit durch den Freistaat Bayern.

Die Förderrichtlinie des Freistaates gliedert sich in zwei Säulen. Neben der beschriebenen Säule 2 zum Defizitausgleich für Geburtshilfeabteilungen in Kliniken gibt es zudem die Säule 1, die der Unterstützung, Stärkung und Sicherung der geburtshilflichen Hebammenversorgung dienen soll. Damit wird dem Landkreis Aichach-Friedberg ermöglicht, die Arbeit der Beleghebammen im Krankenhaus Friedberg finanziell zu fördern.

Ziel dieser Maßnahme ist es, langfristig die Versorgung mit Beleghebammen am Krankenhaus Friedberg zu sichern. Daneben erfolgt aus diesen Fördermitteln eine Anschubfinanzierung für das 2021 eröffnete Geburtshaus in Aichach.

Hintergrund des Förderprogramms ist die Stärkung von Kliniken und vor allem auch Geburtshilfestationen im ländlichen Raum. In den vergangenen Jahren hatten bayernweit viele Geburtenabteilungen schließen müssen, teils aus finanziellen Gründen, teils aus Personalmangel an Ärzten oder Hebammen. Dazu zählte unter anderem die Station in Aichach. Auch in Friedberg hatte es phasenweise Probleme gegeben. Geschlossen wurden außerdem Stationen in der Region wie in Bobingen oder Schrobenhausen.

Auch in den kommenden Jahren wird den Kliniken an der Paar der Zuschuss mehr als guttun, denn ihr Defizit steigt. Das Defizit 2023 lag bei rund sieben Millionen, inklusive einer Million Tilgung für das Krankenhaus Aichach. Das Defizit in diesem und den kommenden beiden Jahren wird in den Wirtschaftsplänen und Hochrechnungen schon mit über zehn Millionen angegeben und muss jeweils in den Folgejahren beglichen werden. Insgesamt sind das also allein im Finanzplanungszeitraum bis 2027 fast 38 Millionen Euro. (mit cli)