Bauern-Kritik an Behörden nach A8-Demo: So reagiert der Landkreis

Die Landwirte durften am Mittwoch zwei Autobahnauffahrten im Landkreis nicht blockieren. Der Ärger war spürbar. Das Landratsamt weiat die Vorwürfe zurück.

Die Bauernproteste an der A8 am Mittwoch verliefen friedlich, doch gab es Misstöne, weil die Landwirte nicht die Autobahnauffahrten in Dasing und Derching blockieren durften. Man fühle sich von Polizei und Landratsamt ausgebremst, hieß es. Der Landkreis möchte das so nicht stehen lassen.

9 Bilder Eindrücke der Bauern-Spontandemos in Adelzhausen und Dasing Foto: Dominik Durner

Es sei bei Besprechungen zwischen den Polizeibehörden sowie den Landwirten im Vorfeld klar geworden, dass beide Auffahrten für einen solchen Protest nicht geeignet seien, teilte das Landratsamt am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Die Wahrscheinlichkeit eines Staus auf der Autobahn sei extrem hoch gewesen und damit auch die Gefahr von Auffahrunfällen.

Von einer strengeren Linie des Landratsamtes Aichach-Friedberg könne nicht gesprochen werden. So hätten sich alle Landratsämter im Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord mit diesem abgestimmt. Es seien einheitliche Versammlungsbescheide erlassen worden.

Aiwanger tritt bei Kundgebung in Mering auf

Die Bauernproteste gehen derweil weiter. Unter anderem tritt am Freitag, 9. Februar, der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bei einer Kundgebung in Mering auf. (AZ)