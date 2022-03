Baugenossenschaft Friedberg stellt Häuser für Geflüchtete zur Verfügung

Der Landkreis kommt bei der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge voran. Nach der AWO in Aichach hilft die Baugenossenschaft Friedberg.

Die landkreiseigene Sporthalle am Friedberger Gymnasium wurde im Eiltempo vorbereitet, um für die nächste Zeit für die Erstaufnahme der ukrainischen Flüchtlinge zur Verfügung zu stehen, die in den Landkreis kommen. Unter anderem werden am Wochenende wieder zwei Busse erwartet. Doch sie ist nur als Übergangslösung gedacht. Es tun sich bereits weitere Unterbringungsmöglichkeiten auf, wie das Landratsamt mitteilt.

Landrat Klaus Metzger bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben: "Neben dem Team des Landratsamts danke ich vor allem den vielen Helfern von BRK, THW und den Feuerwehren für die Unterstützung." Auch dem Gymnasium gelte sein Dank für die sofortige Bereitschaft, hier zu helfen. Die Schule ist mit einer solchen Situation vertraut: 2015 wurde ihre Sporthalle auf die Schnelle zur Erstaufnahme für Asylsuchende.

Geflüchtete aus der Ukraine ziehen in die Friedberger Frühlingstraße

Auch der Gewerbebau in Derching bekommt am Wochenende neue Bewohnerinnen und Bewohner: Ein weiterer Bus wird am Sonntagabend erwartet, die Flüchtlinge, die nicht privat unterkommen, werden in Derching untergebracht.

Auch 25 Wohnungen der Baugenossenschaft Friedberg in der Frühlingstraße südöstlich der Stadtmitte kann das Landratsamt kurzfristig für ukrainische Flüchtlinge anmieten. Die fünf Häuser sollen in einigen Monaten abgerissen werden, stehen aber bis dahin zur Verfügung.

Ehrenamtliche vieler Organisationen richten mit Hochdruck die Sporthalle des Gymnasiums Friedberg als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine her. Die landkreiseigene Halle soll dafür jedoch nur übergangsweise genutzt werden, bis andere Einrichtungen zur Verfügung stehen. Foto: Ute Multrus

In den nächsten Tagen werden sie noch durchgecheckt, kleine Verschönerungsarbeiten werden durchgeführt und bis übernächste Woche sollten sie bezugsfertig sein. Metzger: "Das ist ein wirklich gutes Angebot der Baugenossenschaft, der ich von Herzen danke. Damit haben wir wieder etwas Puffer für die Flüchtlinge, die in den nächsten Wochen bei uns ankommen."

Wie berichtet, hatte die Arbeiterwohlfahrt Schwaben auch ihr Seniorenheim in Aichach angeboten. Es soll nach dem Umzug in den Neubau Anfang April eigentlich abgerissen werden. Hier läuft gerade eine Prüfung, was möglich ist.

Auch Privatleute unterstützen den Landkreis bzw. die Geflüchteten. Wer Möbel, Wohntextilien, Kinderwagen, Fahrräder und Ähnliches den Menschen, die aus der Ukraine ankommen, zur Verfügung stellen will, kann dazu den Online-Verschenkmarkt der Abfallwirtschaft nutzen. In den letzten Tagen wurde die Plattform bereits gut genutzt. Zu finden ist sie auf der Internetseite des Landratsamts sowie in der Abfall-App des Landkreises.

Ukraine: Landratsamt informiert Geflüchtete und Helfer

Die nächste Flüchtlings-Sprechstunde im Landratsamt ist am Montag, 14 bis 16 Uhr. An verschiedenen Stationen haben die Flüchtlinge die Möglichkeit, ihre Ankunft im Landkreis registrieren zu lassen und sich über asylrechtrechtliche und leistungsrechtliche Themen zu informieren.

Auf der Internetseite des Landratsamts unter www.lra-aic-fdb.de/ukraine stehen ab sofort alle wichtigen Informationen zum Thema zur Verfügung. Das Angebot wird laufend aktualisiert und erweitert. Die wichtigsten Infos gibt es auch in ukrainischer und in russischer Sprache.

Kontakt im Landratsamt: