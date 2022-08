Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Hass, Hetze, Beleidigung: Wenn Ärzte und Pflegekräfte bedroht werden

Plus Der Suizid einer Ärztin, die Morddrohungen erhalten hat, macht betroffen. Auch in Aichach-Friedberg werden Ärzte, Pflegekräfte und Sprechstundenhilfen oft angegangen.

Von Ute Krogull

Anfeindungen, verbale und körperliche Attacken gegen Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Medizinische Fachangestellte, aber auch Mitarbeitende in Impfzentren nehmen im Landkreis zu, verschärft durch die Corona-Maßnahmen. Betroffen macht gerade viele Menschen der Suizid einer Ärztin in Österreich, die mit Hass und Morddrohungen verfolgt wurde. Solche extremen Vorfälle sind in Aichach-Friedberg nicht bekannt. Doch berichtet unter anderem der Chefarzt der Notaufnahmen der Kliniken an der Paar, dass das Personal dort immer wieder angegangen werde. So habe erst kürzlich eine Frau nach einer Pflegekraft geschlagen, als diese den vorgeschriebenen Corona-Test durchführte.

