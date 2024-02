Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Kinder, Konzerte und Kunst: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Am Wochenende finden einige Veranstaltungen im Landkreis Aichach-Friedberg statt.

Nach dem Fasching geht es in Aichach-Friedberg weiter mit spannenden Veranstaltungen. Was Sie am Wochenende vom 16. bis 18. Februar unternehmen können? Hier unsere Tipps.

Lust auf Kunst, Musik oder Theater? Nach dem Fasching finden im Landkreis Aichach-Friedberg wieder viele andere Veranstaltungen statt. In Friedberg und Aichach gibt es am Wochenende vom 16. bis 18. Februar 2024 viele abwechslungsreiche Programmpunkte. Vernissage in der Archivgalerie Friedberg am Freitag, 16. Februar 2024 Ausstellung: In der Archivgalerie Friedberg findet am Freitag, 16. Februar, ab 19 Uhr die Vernissage des Kunstkreises Lechkiesel statt. In der Ausstellung, die bis zum 25. Februar zu sehen ist, präsentieren 25 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke mit Acryl- und Mischtechnik, Drucke, Skulpturen und Plastiken aus Holz, Stein, Stahl und Bronze. "Aufspuin übern Tisch" in Gebenhofen Singen & Musizieren: Norbert Schiller und Wolfgang Neukäufer sowie Sportheimwirt Angelos Spano veranstalten wieder das „Singen & Musizieren" im Sportheim des Affinger Ortsteils Gebenhofen . Es findet am Freitag, 16. Februar, um 19.30 Uhr statt. Es gibt Gesangsbücher. Zum „Aufspuin übern Tisch" sind Musikanten willkommen. Reservierungen sind möglich beim Sportheimwirt unter der Telefonnummer 08207/1682. Kinderworkshop im Aichacher Stadtmuseum am Samstag, 17. Februar 2024 Für Kinder: Zur aktuellen Sonderausstellung "Was, für wen, wie? Sammeln im Museum" findet am Samstag, 17. Februar, um 14.30 Uhr ein Kinderworkshop im Aichacher Stadtmuseum statt. Nach einer Führung durch die Ausstellung können die Kinder selbst inventarisieren und eine Ausstellungsbox bauen. Anmeldung unter stadtmuseum@aichach.de oder Telefon 08251/827472. Theaterpremiere in Freienried am Samstag, 17. Februar 2024 Komödie: Ein Kultstück bringen die Schauspierinnen und Schauspieler der Spielzeit Freienried auf die Bühne. Mit dem Stück "Geistreiche Komödie" feiert die Gruppe am Samstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr in Freienried am Gemeinschaftshaus 4 Premiere. Weitere Aufführungstermine: Sonntag, 18. Februar, 18 Uhr; Freitag, 23. Februar, 19.30 Uhr; Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr; Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr; Freitag, 1. März, 19.30 Uhr; Samstag, 2. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 3. März, 18 Uhr. "Aichach goes Berlin": Jazz am Samstag, 17. Februar 2024 Konzert: Tobias Christl gilt Kennern als außergewöhnliches Gesangstalent der deutschen Jazzlandschaft. Gemeinsam mit dem Gewinner des deutschen Jazzpreises 2023, dem Gitarristen Peter Meyer , präsentiert er am Samstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr in der Grundschule Nord in Aichach Lieder unter dem Motto „ Aichach goes Berlin “. Modernen Jazz unter dem Titel "Aichach goes Berlin" präsentiert Tobias Christl mit Peter Meyer am Samstag in Aichach. Foto: Dovile Sermokas Spaziergang des Frauenforums Aichach-Friedberg am Sonntag, 18. Februar 2024 Spaziergang: "Für Selbstbestimmung - Gegen Frauenverachtung": unter diesem Motto steht eine Protestveranstaltung des Frauenforums Aichach Friedberg. In Derching . Hintergrund: An der Station Nr. 10 des Derchinger Besinnungsweges zum Thema Frieden in Freiheit befindet sich die Aussage "Töten menschlicher Embryonen ist nicht strafbar - Kükentötung verboten?" Der Waldspaziergang dorthin beginnt am Sonntag, 18. Februar, 15. Uhr. Treffpunkt: Frechholzhauser Straße zwischen Derching und Frechholzhausen, am Waldbeginn auf der rechten Straßenseite. Diese Tafeln auf dem Derchinger Besinnungsweg ärgerten Frauen seit langem, Foto: Claudia Eser-Schuberth Lesung aus Graphic Novel am Sonntag, 18. Februar 2024, in Blumenthal Lesung: Der Autor und Zeichner Christopher Taubner liest am Sonntag, 18. Februar, in Schloss Blumenthal (Stadt Aichach ) aus seiner Graphic Novel „Die drei ??? – Hotel Bigfoot “. Die Lesung ist geeignet für Kinder ab zehn Jahren und beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei www.eventbrite.de. Comiczeichner Christopher Tauber liest am Sonntag in Blumenthal aus seiner Graphic Novel "Die drei??? - Hotel Bigfoot" . Foto: Ingo Römling Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen" aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

