Raiffeisen-Banken präsentieren solide Geschäftszahlen

Bei der Bilanz-Pressekonferenz des Raiffeisen-.Kreisverbandes Aichach-Friedberg geht es um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, der Zinswende und der Konjunktur.

Sehr zufrieden zeigten sich die Vorstände der drei selbständigen Raiffeisenbanken im Wittelsbacher Land beim diesjährigen Bilanz-Pres­segespräch. Die Raiffeisenbanken Aindling, Rehling und Wittelsbacher Land aus Kissing und Mering bilden den Raiffeisenbank-Kreisverband.

Die zusammengefasste Bilanzsum­me von 2237 Millionen Euro für 2023 verteilt sich auf Aindling mit 408 Millionen Euro, Rehling mit 353 Millionen Euro und Wittelsbacher Land mit 1474 Mil­lionen Euro. Das zusammen be­treute Kundenvolumen stieg um 2,0 Prozent auf 4604 Millionen Euro. Als Treiber erwiesen sich die Zuwächse bei den Kundengeldern (plus 3,5 Pro­zent) und das Wertpapiersparen (plus 9,0 Prozent).

Raiffeisenbanken: Der Immobilienmarkt in Aichach-Friedberg reagiert sensibel

Der Kreisverbands-Vorsitzende Pe­ter Burnhauser verwies auf die gra­vierenden Auswirkungen der Zins­entwicklung seit Beginn des Ukra­i­nekriegs: „Der Immobilienmarkt reagiert sensibel auf Zinssprünge. Die Anfang 2022 vollzogene Zins­wende kam zu schnell und fiel zu stark aus.“ Auf dem Immobilienmarkt habe sich kein neues Gleichgewicht bilden können.

Da der Kredit­schwer­punkt auf der Finanzierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien liegt, ging der Kreditbestand um 3,9 Prozent auf 1749 Millionen Euro zu­rück. Wegen der hohen Nachfrage nach Wohnungen werde die Bau- und Kreditnachfrage aber wieder steigen. „Eine berechenbare Energiepolitik, das Abspecken mancher Kos­ten treibender Baumaßnahmen und steuerliche Förderungen werden dem Wohnungsbau wieder auf die Sprünge helfen“, prognostizierte Ge­org Gschossmann von der Raiffei­sen­bank Rehling.

Die Langfristzin­sen werden laut Christian Baumeis­ter, ebenfalls Raiffeisenbank Reh­ling, allenfalls moderat zurückgehen. Umso wichtiger sei es, bestehende Förderprogramme wie die der KfW-Bank geschickt in die Finanzierung einzubauen. Arnulf Ringler von der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land meinte, den Bankberatern komme da­bei die Rolle des „Lotsen durch den Förderdschungel“ zu. Laut Peter Burnhauser erlebt das Bausparen gerade eine Renaissance.

Die Anleger können sich wieder über positive Einlagezinsen freuen

Nach langen Jahren freuen sich die Anleger wieder über positive Einla­genzinsen. „Der Zuwachs der Kun­dengelder um 3,5 Prozent auf 1534 Millionen Euro zeigt, dass die Ban­ken im Kreisverband ihren Kunden ein bedarfsgerechtes Produktange­bot zu marktgängigen Konditionen bieten“, so Anton Fürst von der Raiffeisenbank Aindling.

Die zunehmenden „Konjunktur­wol­ken“ machten sich in den Bilanzen noch nicht bemerkbar, so Burnhauser. Die Risikolage wird als moderat einge­schätzt. Die drei Banken nutzten die gute Ertragslage des vergangenen Jahres, um „eine angemessene Ri­sikovorsorge“ zu treffen und das Ei­genkapital zu stärken. „Mit einer Ge­samtkapitalquote von 16 Prozent lie­gen wir deutlich über den gesetzlichen Vorgaben.“, so Burnhauser. Man bleibe damit ein solider Finanzpartner.

Die Raiffeisenbanken in Aichach-Friedberg haben 277 Mitarbeiter

Zu den Investitions­­-Schwerpunkten der Zukunft zählen die Fortbildung der Mitarbeiter und die Digitalisierung der Bankpro­zesse. Die Zahl der Beschäftigten liegt stabil bei 277, davon 14 Auszu­bildende. Sorgen bereitet den Ban­ken vor allem die, wie sie sagen, ungebrochene Regulierungswut der EU-Kommis­sion und der Bankenaufsicht.

Die Summe der Spenden und Sponso­ring-Leistungen stieg im vergan­ge­nen Jahr auf 163.000 Euro. „Wir verstehen uns als integraler Be­standteil des Wittelsbacher Landes. Deshalb ist uns wichtig, gemeinnüt­zige Vereine, getragen meist vom Ehrenamt, zu unterstützen.“ so Burnhauser.