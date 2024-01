Dasing

Bauernmarkt in TV-Show: So lief die Woche bei Mein Lokal, Dein Lokal

Plus Das außergewöhnliche Konzept des Dasinger Bauernmarktes weckt das Interesse des TV-Formats "Mein Lokal, Dein Lokal". Eine für das Team neuartige Erfahrung.

Von Philipp Holzhey

Der Bauernmarkt Dasing nimmt an der TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" teil. Der Wettbewerb bringt fünf Gastronomien aus dem Raum Augsburg zusammen. Sogar ein Sternerestaurant ist mit von der Partie. Ob es für den Dasinger Bauernmarkt und sein Team letztlich für eine Top-Platzierung reicht, liegt auch in den Händen bzw. am Gaumen von Sternekoch Christian Henze, der mit seinem Urteil das Endergebnis noch entscheidend beeinflussen kann.

Die Geschäftsführung des Bauernmarkt Dasing freut sich über den Besuch von Starkoch Christian Henze (v. l.): Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Franziska Meitinger, Christian Henze, Veronika Asam-Zigahl Foto: Bauernmarkt Dasing

Mit dabei sind das Sterne-Restaurant Sartory (Augsburg), die Steakmanufaktur (Augsburg), der Landgasthof Lenderstuben ( Balzhausen) und das Wirtshaus Strasser ( Gersthofen). Vom Line-up der Show zeigt sich Geschäftsführerin Veronika Asam-Zigahl indes begeistert. Sie hat die Dreharbeiten, die insgesamt eine Woche dauerten, begleitet.

