BMW fängt bei Dasing plötzlich an zu brennen

Ohne Vorwarnung fängt Samstagnacht ein BMW auf der B300 bei Dasing zu brennen an.

Ein 49-Jähriger war am Samstag gegen 23 Uhr mit seinem BMW auf der B300 von Dasing in Richtung Friedberg unterwegs. Plötzlich begann sein Fahrzeug im Motorraum zu qualmen. Der Mann konnte sein Auto auf Höhe der Ausfahrt Höbstl noch abstellen und stieg aus dem Pkw aus. Kurz darauf fing das Auto an, zu brennen. Nachdem das Fahrzeug im Vollbrand stand, konnte der Brand nur noch durch die Freiwillige Feuerwehr Friedberg unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die B300 musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)