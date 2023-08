Schwerer Unfall: Nur Helm rettet Radfahrer das Leben

Ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer verunglückt am Freitag zwischen Taiting und Obergriesbach (Gemeinde Dasing). Ein Hubschrauber bringt ihn ins Klinikum Augsburg.

Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitag ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht werden. Er war bei einem schweren Unfall zwischen den Dasinger Ortsteilen Taiting und Obergriesbach verletzt worden; laut Polizei rettete ihm vermutlich nur sein Helm das Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der Kreisstraße 10 zwischen Taiting und Obergriesbach auf Höhe der Kapelle Maria Schnee (Abzweigung Richtung Neulwirth). Der Radfahrer missachtete Zeugenangaben zufolge die Vorfahrtsregeln an der Kapelle und stieß mit einem Pkw zusammen.

Unfall bei Taiting: Teil des Fahrradhelms laut Polizei herausgerissen

Er wurde schwer verletzt und erlitt nach ersten Erkenntnissen Knochenbrüche, überlebte den Unfall wohl aufgrund seines getragenen Helms, an dem ein Stück herausgerissen wurde. In Lebensgefahr schwebte er am Samstag laut Polizei nicht. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Vor Ort waren der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber und die freiwillige Feuerwehr zur Sicherung der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)