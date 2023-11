Unbekannter rammt BMW beim Ausparken: 1500 Euro Schaden

Vor dem Bäckerwirt in Dasing wird ein parkendes Auto angefahren.

Am Freitag kam es gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz des Bäckerwirtes in der Friedberger Straße in Dasing zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug verursachte laut Polizei beim rückwärtigen Ausparken einen Heckschaden an einem geparkten schwarzen 3er BMW.

An BMW in Dasing entsteht ein Schaden in Höhe von 1500 Euro

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem beschädigten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)