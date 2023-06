95.000 Euro Schaden bei Unfall auf A8: Lkw-Fahrer mit drei Promille unterwegs

Alkoholisiert fährt ein Lkw-Fahrer am Dienstag mehrmals auf der A8 bei Friedberg in die Leitplanke. Verletzt wird niemand, der Schaden ist sehr hoch.

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend auf der A8 bei Friedberg. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer war alkoholisiert auf der A 8 unterwegs. Gegen 17.15 Uhr fuhr der Mann in der Ausfahrt an der Anschlussstelle Friedberg geradeaus weiter und überfuhr dabei das Ausfahrtschild. Anschließend überquerte er mit seinem Lkw die Grünfläche, durchbrach dort zwei Wildschutzzäune und fuhr schließlich wieder auf die A8.

Dort touchierte er laut Polizei einen anderen Lkw und kollidierte über 1,5 Kilometer immer wieder mit der Außenleitplanke, an der er schließlich zum Stehen kam. Dabei wurde niemand verletzt.

Lkw-Fahrer fährt mit 3 Promille in Leitplanke auf A8

Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Gersthofen herausstellte, war der Mann mit mehr als 3,1 Promille unterwegs. Seinen Führerschein musste er abgeben und sich einer Blutprobe unterziehen. Aufgrund des Unfalls und der damit verbundenen Aufräumarbeiten musste die rechte Spur für mehrere Stunden gesperrt werden. Auch in den Tagen danach sorgten die Reparaturarbeiten auf der A8 für Stau.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 95.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 56-Jährigen. (AZ)