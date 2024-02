Friedberg

Eichmann tritt wieder an: So begründet er seine Kandidatur

Roland Eichmann tritt 2026 zum dritten Mal als Friedberger Bürgermeister an. Das gab er beim SPD-Neujahrsempfang bekannt.

Plus Seine Kandidatur gibt der Bürgermeister beim SPD-Neujahrsempfang bekannt. Es seien noch viele Projekte zu Ende zu führen. Deutliche Worte findet er beim Thema Bauhof.

Draußen lag beim Beginn des SPD-Neujahrsempfangs am Sonntag dicker Nebel über der Stadt. Drinnen im Schloss sorgte Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) zwei Jahre vor der nächsten Kommunalwahl in Friedberg für Klarheit. Auch 2026 möchte er wieder für das Amt kandidieren. Ein Thema beschäftigte ihn bei seiner Rede besonders.

Bürgermeister Roland Eichmann über den Friedberger Bauhof

Es war gegen Ende seiner Rede, als Eichmann die Nachricht bekannt gab. „Klare Verhältnisse sind wichtig als Perspektive, schließlich sind viele Aufgaben und Projekte noch zu einem guten Ende zu führen.“ Aus diesem Grund kündige er seine Kandidatur an. Die Anforderungen und Erwartungen seien hoch, es sei nicht einfach, sich in einem solchen Amt treu zu bleiben. „Dennoch glaube ich, dass ich mir weitestgehend treu geblieben bin in den bald zehn Jahren, die ich bisher als Bürgermeister dienen durfte.“

