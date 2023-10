Friedberg

vor 33 Min.

So reagiert die Stadt auf das Unwetter von Ende August

Aufgrund seiner Lage im Eisbachtal ist Bachern immer wieder von Überflutungen betroffen. Die Stadt Friedberg will jetzt ein Schutzkonzept entwickeln.

Plus Sturm, Hagel und sintflutartige Regenfälle sorgten in Friedberg für Überflutungen und Schäden in Millionenhöhe. Die Stadt will Kanäle und Versickerungsflächen verbessern.

Von Thomas Goßner

Fast 130 Feuerwehreinsätze im gesamten Stadtgebiet, über 70 beschädigte oder entwurzelte Bäume, Schäden in Millionenhöhe an Fahrzeugen und Gebäuden – das ist die Bilanz des Unwetters, das am 26. August über Friedberg hinwegfegte. Der Umweltausschuss des Stadtrats diskutierte über die Konsequenzen solcher sintflutartiger Regenfälle und Stürme, die sich als Folge des Klimawandels häufen. Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) stellte aber gleich klar: "Die Stadt kann nicht jedes Risiko wegnehmen."

Nach Angaben der Stadtverwaltung fielen an dem Samstagnachmittag zwischen 16 und 16.30 Uhr etwa 34,3 Millimeter Niederschlag – eine Menge, die statistisch einmal in 50 Jahren auftritt. Das Friedberger Kanalnetz ist jedoch hauptsächlich auf kleinere Regenmengen eingestellt. Zusätzlich gab es einen "Klimaaufschlag" von zehn Prozent bei der Bemessung der Leitungen. Eine Auslegung auf solche Wassermassen, wie sie am 26. August vom Himmel fielen, ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung weder realisierbar noch wirtschaftlich. Punktuelle Maßnahmen sind allerdings dort geplant, wo es zu besonderen Schäden kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen