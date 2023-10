Friedberg

26.10.2023

Stätzlinger ärgern sich über Verkehrssituation am Edeka

Plus Bei der Bürgerversammlung der nördlichen Stadtteile ist ein unterbrochener Gehweg großes Thema. Fußgänger müssen auf die Straße ausweichen - und sind verständnislos.

Von Bill Titze

Es sind fünf Parkplätze, die bei der Bürgerversammlung für die nördlichen Friedberger Stadtteile für Aufregung sorgen. Längs zur Straße hin sind sie angeordnet, direkt neben der neuen Edeka-Filiale in Stätzling. So weit, so gut. Wäre da nicht der Umstand, dass sie den kompletten Gehweg belegen und somit ein Durchkommen für Fußgänger unmöglich wird. Der Unmut ist groß, Bürgermeister Roland Eichmann möchte andere Maßnahmen prüfen, um die chaotische Parksituation vor Ort in den Griff zu bekommen.

"Die Verkehrssituation um den neuen Edeka ist äußerst unbefriedigend", erklärt ein Anwohner aus dem Ablaßweg. Wenn man aus diesem herauskomme und in Richtung Edeka unterwegs sei, müsse man die St.-Anton-Straße überqueren. Im Weg sind nämlich die oben genannten Parkplätze, die den Gehweg in Höhe der Brücke über den Schmiedgraben unterbrechen. Eine Querungshilfe steht erst wieder in Höhe des Edeka zur Verfügung. Gerade für gehbehinderte Menschen sei die Situation schwierig, unterstreicht eine Frau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

