Unfallflucht auf A8: Polizei sucht Sattelzug-Fahrer

Auf Höhe der Anschlussstelle Friedberg wechselt am Mittwoch ein Sattelzug auf den mittleren Streifen der A8. Dabei übersieht der Fahrer ein Auto - mit Folgen.

Einen Zusammenprall hat ein Ford-Fahrer auf der A8 auf Höhe der Ausfahrt Friedberg zwar noch verhindert, dennoch kam es zum Unfall. Der Fahrer war am Mittwoch gegen 7.20 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen Richtung München unterwegs.

Kurz nach der Anschlussstelle Friedberg wechselte laut Polizei ein Sattelzug kurzfristig vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah der Fahrer offenbar den Ford-Lenker, der nach links auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Unfall auf A8: Fahrer weicht aus und landet in Wand

Aufgrund der nassen Fahrbahn geriet er gegen die dortige Betongleitwand und streifte an dieser entlang. Hierbei entstand an seinem Auto ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Der Fahrer des Sattelzuges - eine Beschreibung zu Fahrzeug beziehungsweise Fahrer ist nicht bekannt - fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter Telefon 0821/323 1910 entgegen. (AZ)