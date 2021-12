Von Friedbergern für Friedberger: Der Kalender für den guten Zweck

Ab Donnerstag wird wieder der "Friedberger Kalender 2022" verkauft. Dieses Mal geht der Erlös an die Tafel und an das Kinderheim. Wo kann man ihn kaufen?

Wenn Friedberg zusammenhält, entsteht so manches tolle soziale Projekt. Ein Beispiel dafür ist der Friedberger Kalender, der ab Donnerstag, 9. Dezember, an vier Verkaufsstellen in der Herzogstadt erhältlich ist. Die Erlöse gehen an die Tafel und das Kinderheim.

Die Idee entstand vergangenes Jahr, erzählt Initiator Benedikt Ziegler. Vor allem während des Lockdowns hatten Fotografinnen und Fotografen schöne Bilder der Stadt in der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Friedberg (Bayern), wenn…“ gepostet. „Ich habe vorgeschlagen, dass man mit diesen Fotos einen Kalender gestaltet und den Erlös den von Corona gebeutelten Gastronomen zugutekommen lässt. Also mit dem Grundgedanken: von Friedbergern für Friedberger“, erzählt er.

Der Friedberger Kalender 2021. Foto: Pamina Luther (Archivbild)

Irgendwann habe sich das von einem Vorschlag zum Auftrag gewandelt, fügt er schmunzelnd hinzu. Doch er habe sich sehr gerne um alles gekümmert. Zudem fand er schnell Unterstützung. So erlaubte sein Arbeitgeber Neuland Software dem Programmierer, das Projekt während der Arbeitszeit zu organisieren.

Gruppen-Admin Philipp Flesch unterstützte es mit Rat und Tat, dazu stieg Pamina Luther als kreativer Kopf mit ein und kümmerte sich um Bildauswahl und Layout. Edeka-Leiter Michael Wollny kam als Finanzier mit an Bord „Er wünschte sich, dass jeder Cent, der eingeht, direkt gespendet werden kann und hat deshalb die Druckkosten übernommen“, sagt Benedikt Ziegler.

Der Friedberger Kalender 2022 kostet 12 Euro

Insgesamt 250 Stück hat das Projektteam bei der Druckerei in Auftrag gegeben. „Wir haben das ja das erste Mal gemacht und waren deshalb etwas vorsichtig. Wir wollten schließlich keine Ladenhüter.“ Doch die Befürchtungen waren unbegründet: „Die Kalender gingen weg wie warme Semmeln. Das war eine tolle Erfahrung“, freut sich der Initiator. Man hätte wohl auch das Doppelte verkaufen können. Dabei habe man sie "durchaus hochpreisig" für zwölf Euro pro Stück angeboten. „Nachdem das Geld zu 100 Prozent gespendet wurde, haben das die Leute aber problemlos angenommen“, zeigt er sich begeistert.

3000 Euro wurden eingesammelt. Welche Gastronomen das Geld erhalten, wurde zuvor ausgelost. Gewonnen hatten der Bombay Palace, das Gezz-Café und Angela Wittmer, die Schokofrüchte auf Märkten verkauft und vom Lockdown besonders hart getroffen wurde. Allerdings konnten die drei am Anfang im wahrsten Sinne des Wortes ihr Gewinnerglück nicht glauben.

Als Benedikt Ziegler sie anrief mit den Worten „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen“, hätten zwei sofort den Hörer aufgelegt und beim Dritten sei lange Überzeugungsarbeit erforderlich gewesen. Doch dann sei es ein tolles Gefühl gewesen, den Gastronomen zehn Hundert-Euro-Scheine in die Hand drücken zu können. Erst dann hätten die drei realisiert, dass sie das Geld wirklich gewonnen hatten.

Die Projektgruppe habe das soziale Projekt weitergesponnen und für die Hälfte des Gewinnergeldes Verzehrgutscheine in Höhe von 20 Euro gekauft, die man dann in der Facebook-Gruppe verlost habe. So wollte man das Geschäft bei den Gastronomen wieder ankurbeln.

Hier kann man den Friedberg-Kalender 2022 kaufen

Die tollen Erfahrungen haben die Projektgruppe motiviert, auch dieses Jahr wieder einen Kalender auf den Markt zu bringen. Erhältlich ist er ab Donnerstag, 9. Dezember. Es gilt, schnell zu sein, denn vorerst wurden nur 250 Exemplare hergestellt; allerdings wird bei Bedarf nachgedruckt. Verkaufsstellen sind: