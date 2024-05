Rinnenthal nicht zu stoppen: Aichach und Affing bleiben dran - kein Sieger im Kellerduell

Plus Rinnenthal schlägt Adelzhausen im Derby. Auch Aichach und Affing siegen. Der TSV Dasing kommt nicht über ein remis hinaus. Der TSV Friedberg holt Big Point.

Der BC Rinnenthal marschiert weiter in Richtung Bezirksliga und lässt dem BC Adelzhausen keine Chancen. Der BC Aichach bleibt souverän dran. Der FC Affing feiert einen Pflichtsieg. Der TSV Dasing verpasst im Kellerduell gegen die SG Stätzling II einen Big Point im Abstiegskampf. Den holt der TSV Friedberg, der in Joshofen endlich seinen Befreiungsschlag schafft. Der SC Oberbernbach spielt gegen Aufstiegsaspirant Hammerschmiede groß auf.

Rinnenthal - Adelzhausen 5:0