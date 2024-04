Aichacher Kampfansage an Rinnenthal - TSV Friedberg muss sich umschauen

Plus Nach dem 4:0-Erfolg über den TSV Friedberg träumt der BC Aichach vom direkten Aufstieg. Warum der BCA dem Stadtrivalen Oberbernbach nun die Daumen drückt.

Mit hohem Tempo geht es bei den heimischen Fußballern Richtung entscheidender Phase. Während es für viele Teams um nicht mehr allzu viel geht, beginnt nun für andere die heiße Phase. Das gilt besonders für die Kreisliga Ost. In den kommenden Wochen geht es darum, sich die beste Ausgangsposition im Auf- und Abstiegskampf zu verschaffen.

Die besten Karten auf den Meistertitel hat aktuell der BC Rinnenthal, der auf Platz eins liegt. Zwar beträgt der Vorsprung auf den BC Aichach nur einen Punkt, allerdings haben die Rinnenthaler noch zwei Spiele in der Hinterhand. Die aktuelle Form spricht ebenfalls für den BCR, der die vergangenen vier Spiele allesamt gewinnen konnte und im Kalenderjahr 2024 in Pflichtspielen noch ohne Niederlage ist.