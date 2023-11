Fußball-Nachlese

18:09 Uhr

Unterzahl-Wahnsinn in Affing - Rinnenthals defensive Taktik wird belohnt

Plus Der FC Affing dreht einen 1:3-Rückstand mit zwei Mann weniger. Der BC Rinnenthal profitiert von starken Pöttmesern, die auch den Spieler des Spieltags stellen.

Von Johann Eibl, Sebastian Richly

Das Ende der Hinrunde rückt näher und ähnlich wie die Blätter von den Bäumen fielen auch einige Platzverweise sowie Zeitstrafen an diesem Fußball-Wochenende. Besonders verrückt war es bei der Partie des FC Affing gegen den SV Hammerschmiede. Der FCA drehte in Unterzahl eine verrückte Partie. Dabei waren zwei Zeitstrafen gegen Affing äußerst kurios. Überhaupt geht es in der Kreisliga Ost wild zu. Erneut gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze.

Die neue Nummer eins ist der BC Rinnenthal, den den Patzer des BC Aichach ausnutzte und dank eines 1:0-Erfolg bei der SpVgg Joshofen erstmals seit dem dritten Spieltag wieder ganz oben steht. "Darüber freuen wir uns sehr. Es ist schön, wenn man da steht, wo mann hin will. Wir wollen diesen Platz jetzt verteidigen bis zur Winterpause, denn dann geht man mit einem ganz anderen Gefühl in die Restrunde", weiß BCR-Spielertrainer Maximilian Merwald. Anders als in den vergangenen Partien, als die Rinnenthal ein Offensivfeuerwerk abbrannten, agierte der BCR diesmal deutlich defensiver.

