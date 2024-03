Kissing

18:15 Uhr

Emotionale Rückkehr: Haus-Gabriel-Bewohner kommen wieder nach Hause

Plus Der Sturm machte das Haus Gabriel in Kissing unbewohnbar: Ein halbes Jahr waren die Seniorinnen und Senioren in der Region verstreut. Seit einer Woche sind sie zurück.

Von Anna Katharina Schmid

Es war ein Sturm, wie Kissing ihn nie zuvor erlebt hat. Hagelkörner, die Fassaden, Hecken und Autos zerschlugen, Windböen, die alles mit sich rissen, Äste und Trampolins – auch Dachteile des Haus Gabriel in Kissing. Das Wasser kam in Sturzbächen die Treppen des Pflegeheims herunter, erzählt Einrichtungsleiterin Ulrike Werlitz. Es lief aus Lampen und den Aufzügen, Teile der Decken brachen herab. Mitten in der Nacht mussten die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus Gabriel verlassen. Damals im August 2023 war niemandem bewusst, wie viele Monate bis zur Rückkehr vergehen würden. Eine dramatische Nacht, ein schwieriges halbes Jahr – und ein gutes Ende. Denn in der vergangenen Woche kehrten die Seniorinnen und Senioren zurück. "Ich freue mich wie ein kleines Kind", sagt Bewohnerin Annemarie König.

Haus Gabriel wurde im August evakuiert

Werlitz führt durch das Heim. Im Eingangsbereich hängen Luftballons und Willkommensschilder. Böden sind neu verlegt, Wände neu verputzt. Und es ist wieder Leben eingekehrt: Eine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern sitzt zusammen und singt gemeinsam, zwei Frauen unterhalten sich. Doch ganz fertig ist die Sanierung des Gebäudes nicht. Zwei Handwerker sind am Ende des Ganges beschäftigt und verschieben ihre Staffelei. An einigen Stellen wird noch gestrichen, das Dach ist nach wie vor eingerüstet. Für die letzten Maßnahmen brauche es höhere Temperaturen, wie Werlitz sagt. "Im Sommer sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein."

