Kissing

vor 32 Min.

Wie geht es nach dem Unwetter mit dem Haus Gabriel weiter?

Das Dach des Pflegeheimes Haus Gabriel in Kissing muss nach dem Unwetter repariert werden.

Plus Der Sturm deckte das Dach ab, die Bewohner des Haus Gabriel in Kissing mussten mitten in der Nacht umziehen. Jetzt wird die Sanierung vorbereitet.

Vor vier Wochen änderte sich das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner von Haus Gabriel schlagartig. Starker Wind hatte das Dach des Pflegeheims abgedeckt. Wasser war an den Wänden herabgelaufen, aus dem Aufzug und aus Lampen geflossen, berichtete eine Ersthelferin vom Tag des Unwetters. Auch die unteren Stockwerke waren vor dem eindringenden Regen nicht sicher. Das Haus wurde evakuiert. Wie geht es jetzt mit der Einrichtung weiter?

Haus Gabriel wurde vom Unwetter beschädigt

Der Großteil der älteren Menschen zog für eine Nacht in die Mehrzweckhalle um. Aber nicht für alle war diese Unterbringung geeignet. Leiterin Ulrike Werlitz und ihr Team klemmten sich hinter die Telefone. Wo sind Betten frei, wer kann sofort besonders schutzbedürftige, demente Männer und Frauen aufnehmen? Das tat das Pro Seniore in Friedberg, wo Einzelzimmer doppelt belegt wurden, um Platz zu schaffen. Auch das Pro Seniore in Bissingen (Landkreis Dillingen) und die AWO Aichach nahmen dauerhaft Bewohnerinnen und Bewohner auf.

