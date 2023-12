Die Friedberger Sozialstation hat ein Rezept gegen Not in der Pflege

Plus Die Pflege steht unter Druck, es wird viel geklagt. Nicht so bei der Sozialstation Hochzoll-Friedberg. Ihre Herangehensweise kann Vorbild sein für andere.

"Jammern hilft nicht!" ist ein Motto, dass man immer seltener hört. Es ist das Motto der Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung - und ein gutes. Die Einrichtung durchlief beileibe nicht immer einfache Phasen - doch es gelang und gelingt ihr stets, Herausforderungen anzunehmen und ins Positive zu wenden. Ihr Ruf ist gut. Was ist das Rezept gegen die Not in der Pflege?

2013 mussten die Sozialstationen Friedberg und Hochzoll fusionieren, um auf dem Markt nicht unterzugehen. Es war der richtige Zug, denn durch die Synergieeffekte entstand eine solide Einrichtung, die weiter wachsen konnte. 2020 zogen die beiden Standorte aus beengten Verhältnissen in das ehemalige Sparkassengebäude an der Augsburger Straße in Friedberg-West. Hier entstand eine moderne Zentrale. Dies bedeutete einen weiteren Baustein für den Erfolg der Station, die mit 500 Klientinnen und Klienten sowie 80 Angestellten mittlerweile eine echte Größe in der Region darstellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen