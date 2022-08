Friedberg braucht eine aktive Baulandpolitik

Plus Das Diskussionspapier von CSU und FDP zu bezahlbarem Wohnraum weist in die richtige Richtung. Aber hat der Stadtrat auch die Kraft, es in die Praxis umzusetzen?

Wer in oder um Friedberg ein neues Wohnbauprojekt auf die Beine stellt, kann sich in der Regel jede Werbung dafür sparen. Trotz stolzer Quadratmeterpreise gehen die Immobilien weg – vor allem an auswärtige Käufer, die etwa aus München noch ganz andere Summen gewöhnt sind. Das Nachsehen haben oft die Einheimischen, die sich diese Beträge nicht mehr leisten können. Friedberg ist für viele unbezahlbar geworden, und die Stadt hat selbst das Ihre dazu beigetragen, indem sie Grundstücke in exponierter Lage an die Meistbietenden vergeben hat.

