Mit dem Job-Shuttle ins Berufsleben starten

Wirtschaftsjunioren bieten ihre mobile Ausbildungsmesse erstmals im Landkreis Aichach-Friedberg an. Was sie bietet.

Viele Unternehmen suchen händeringend nach Nachwuchs. Im Landkreis Aichach-Friedberg wurden für den Ausbildungsstart im vergangenen Herbst 225 Ausbildungsverträge im Handwerk abgeschlossen. Das sind 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Wie also die jungen Leute für die eigene Firma gewinnen? Eine Möglichkeit dazu bieten die Wirtschaftsjunioren Augsburg mit dem Job-Shuttle, das erstmals auch ins Wittelsbacher Land kommt.

Job-Shuttle gibt es in Augsburg bereits seit dem Jahr 2013

In Augsburg gibt es bereits seit dem Jahr 2013 die mobile Ausbildungsmesse. Sie bietet Jugendlichen und Eltern die Möglichkeit, Firmen und Berufsbilder hautnah kennenzulernen. Rund 2500 Teilnehmer nahmen dort im Durchschnitt das Angebot wahr. Erstmals kommt die Messe jetzt ins Wittelsbacher Land. Termin ist am Freitag, 5. Mai, von 14 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort ist die Max-Kreitmayr-Halle, Friedberg. Hier können sich die Besucherinnen und Besucher an den Ständen der Betriebe informieren sowie in den Bus zu den Unternehmen steigen, die sich in ihren eigenen Räumlichkeiten präsentieren. Mit dabei sind:

Halle und Route: Haimer, Federal-Mogul Friedberg , Kuka , CAB Caritas Augsburg Betriebsträger, Teamgeist, Julius Zorn .

, , CAB Betriebsträger, Teamgeist, . Nur in der Halle: BMK Group AOK Bayern Direktion Augsburg , Franz Silberhorn Stadtsparkasse Augsburg , Dachser MVV Industriepark Gersthofen Agentur für Arbeit , Schuster Klima Lüftung Gruma Nutzfahrzeuge Premium Aerotec Wirthwein Friedberg Norma Lebensmittelfilialbetrieb, IHK Schwaben , AzubiMovie, Anton Sießmair Nutzfahrzeugservice, Dominikus-Ringeisen-Werk, Forum Media Group Deckerform Technologies, Stadt Friedberg .

Direktion , Stadtsparkasse , Industriepark , Schuster Klima Lüftung Gruma Wirthwein Norma Lebensmittelfilialbetrieb, , AzubiMovie, Anton Sießmair Nutzfahrzeugservice, Dominikus-Ringeisen-Werk, Deckerform Technologies, Stadt . Nur auf der Route: Pluta Rechtsanwälte, Polizeiinspektion Augsburg-Göggingen .

Der Job-Shuttle löst die Friedberger Jobbörse ab, die Ende der 1990er-Jahre von der Friedberger Allgemeinen gemeinsam mit der IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg ins Leben gerufen worden war.

Die Wirtschaftsjunioren sind eine Vereinigung von jungen Unternehmern

Die Wirtschaftsjunioren Augsburg sind eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften mit etwa 200 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft – aus Stadt und Land Augsburg sowie dem Kreis Aichach-Friedberg. Kooperationspartner beim Job-Shuttle sind die IHK Schwaben, die Stadt Friedberg, der Landkreis Aichach-Friedberg, der Wittelsbacher Land Verein und der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Aichach-Friedberg. (AZ)