So kann man auch im Alter in den eigenen vier Wänden bleiben

Plus Senioren haben es auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer. Eine Möglichkeit ist es da, frühzeitig selbst aktiv zu werden. Für Bauherren ist die Situation kompliziert.

Von Bill Titze

Die Wohnungssuche ist schwierig, gerade in Großstädten. Auch und gerade für Senioren, die nicht mehr allzu mobil sind. Stichwort "Graue Wohnungsnot". Darunter versteht man den Mangel an altersgerechten Wohnungen zu sozial verträglichen Preisen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg könnte das ein echtes Problem werden. Denn für Bauherren ist die Lage hier nicht die beste. Dabei geht es nicht nur um hohe energetische Standards und die Zinsentwicklung.

Laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) werden in zwanzig Jahren 37.300 Menschen im Landkreis zur Altersgruppe 67+ gehören - das sind rund 11.000 mehr als heute. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen, die das Pestel-Institut bundesweit erhoben hat. In zwanzig Jahren werden somit nach Berechnungen der Wissenschaftler 5900 seniorengerechte Wohnungen im Landkreis benötigt. Zahlen, die nicht ohne sind. Gerade auch mit Blick auf die derzeitige Situation am Bau.

