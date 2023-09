Landkreis Aichach-Friedberg

Viele Stellen bleiben zum Start ins neue Ausbildungsjahr unbesetzt

Plus Zukünftigen Fachkräften stehen viele Türen offen. Doch einige Betriebe im Landkreis Aichach-Friedberg haben auch heuer nicht genügend Lehrlinge finden können.

Am 1. September startet das neue Ausbildungsjahr. Nach wie vor sind viele Lehrstellen unbesetzt. Christian Fischer von der Industrie- und Handelskammer Schwaben appelliert an die Schulabsolventen: "Eine Ausbildung bietet beste Perspektiven und viele Karriereoptionen. Die Wirtschaft in Bayerisch-Schwaben sucht nach wie vor nach Fachkräften. Es lohnt sich, sich auch jetzt noch zu bewerben."

Laut einer IHK-Umfrage konnte im vergangenen Jahr jeder zweite Betrieb in Bayerisch-Schwaben nicht alle offenen Stellen besetzen. Für den Raum Aichach-Friedberg sind bei der IHK Schwaben zum Ausbildungsstart 330 neue Ausbildungsverträge registriert. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben. Im Wirtschaftsraum Augsburg hingegen verzeichnet die IHK einen prozentualen Zuwachs neuer Ausbildungsverträge von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

