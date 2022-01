WM und Abschieds-Tränen: Ein besonderes Jahr für Sportakrobatin Lilly Maresch

Plus Sportakrobatin Lilly Maresch aus Merching feiert Erfolge bei EM und EM. Dennoch ist das Jahr 2021 für die Zwölfjährige mit schmerzlichen Erinnerungen verbunden.

Ein besonderes Jahr liegt hinter Sportakrobatin Lilly Maresch. 2021 feierte die Zwölfjährige ihren sportlich größten Erfolg mit der Teilnahme an den Welt- und Europameisterschaften. Das vergangene Jahr verbindet die Merchingerin aber auch mit einem traurigen Abschied.