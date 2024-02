Mering

Country Babes, Druiden, Hippies: Mering feiert Weiberfasching

Plus An Weiberfasching ist das Partyzelt am Meringer Marktplatz rappelvoll. Kreative Kostüme, ein Prinzenpaar, ausgelassenes Feiern - ein Vorgeschmack auf den großen Umzug.

Am Donnerstag herrschte in Mering ausgelassenes Treiben, viele Gruppen trafen sich zum gemeinsamen Feiern. Christina Moser, Katja Pestel, Christiane Lidl und Melanie Helfer trafen etwa aus Ried als „Aperolika“ ein. Sie freuten sich auf den Weiberfasching mit Weißwurstfrühstück am Meringer Marktplatz. Auch das Prinzenpaar Sabrina und Christian kamen mit ihren Hofmarschällen nach Mering. Die Schneemänner aus Mering hatten bis zuletzt noch an ihren Kostümen gearbeitet, um sich orangefarbene Schals und schwarze Bommeln zu ihren weißen Anzügen anzufertigen. Die Besucher und Besucherinnen feierten bis in den späten Nachmittag gemeinsam mit der Partyband „4GoodNews“. Viele sahen in dem Fest einen Vorgeschmack auf den Faschingsumzug am Sonntag.

Weiberfasching in Mering zieht viele Besucher an

Benedikt Held und Michael Hörtrich hielten Ausschau nach ihrem großen Faschingswagen „ Dschungelcamp“, der sie für den Umzug nach Landsberg abholen wollte. „Ist der Geldbeutel leer, muss das Dschungelcamp her“ prangte als Motto am Wagen, auf dem die Mitglieder die Meringer Fahne schwangen und den Gästen des Weiberfaschings mit lauter Musik zuwinkten. „Zwei Monate haben wir am Umzugswagen gearbeitet und uns passende Sweatshirts beim Steinbrecher in Kissing anfertigen lassen“, verriet der Leiter der Shelljungs, Thomas Hanel. Auch am großen Faschingsumzug durch Mering werden sie mit dabei sein.

